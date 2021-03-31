Украина запретила ввоз из РФ пшеницы, подсолнечного масла, бумаги и моющих средств

Кабинет министров расширил перечень товаров происхождением из России, запрещенных к ввозу в Украину, внеся в него пшеницу, подсолнечное масло, моющие и чистящие средства, бумагу и картон, буровые инструменты, а также ходовые балансирные тележки и их детали. Об этом говорится в постановлении правительства №269 от 29 марта.

Документ вносит соответствующие изменения в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года и вступает в силу через 10 дней после опубликования.

В частности, им предусмотрен запрет на ввоз из РФ следующих категорий товаров:

— пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)

- масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава

- поверхностно-активные средства, в том числе расфасованные для розничной продажи

- моющие и чистящие средства, в том числе расфасованные для розничной продажи

- бумага газетная в рулонах или листах

- бумага и картон немелованные сортов, используемых для письма, печати или других графических целей; неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных листах любого размера, кроме бумаги товарной; а также бумага и картон ручного отлива

- немелованные крафт-бумага и крафт-картон, а также другие немелованные бумага и картон, в рулонах или листах

- бумага и картон многослойные, которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах

- бумага и картон гофрированные, крепированные, тисненные или перфорированные, в рулонах или листах

- туалетная бумага

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- носовые платки и косметические салфетки

- полотенца для рук

- скатерти и салфетки

- ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона

- проволока из "прочих" легированных сталей (ныне действует запрет на ввоз проволоки витой, тросов, плетеных шнуров и аналогичных изделий из черных металлов без электрической изоляции)

- инструменты для бурения скальных пород или грунтов

- ходовые балансирные тележки, стальные оси, колеса и их части

Отметим, что, со своей стороны, Россия 6 февраля запретила импорт железнодорожных колес из Украины.

Напомним также, что в ноябре 2019 года Украина ввела запрет на импорт российских вагонов после того, как он вырос в четыре раза.