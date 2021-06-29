В мире ожидается рекордный урожай кукурузы

Эксперты IGC в своем новом отчете повысили прогноз мирового производства кукурузы в 2021/22 маркетинговом году (МГ) на 9 млн т, до рекордных 1,201 млрд тонн, что на 70 млн тонн превысит показатель 2020/21 МГ.

Как сообщает "АгроПравда", в то же время из-за увеличения прогноза потребления оценку конечных запасов повысили лишь на 3 млн тонн, до 267 млн тонн, что будет соответствовать уровню текущего сезона и на 31 млн тонн уступать показателю 2019/20 МГ.

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По данным издания, 28 июня на Чикагской товарной бирже июльские фьючерсы на кукурузу упали на 1,7% до $257 за тонну, а декабрьские остались на уровне $211, несмотря на прогноз обильных осадков на Среднем Западе США в течение следующих 5-7 дней.

При этом темпы уборки кукурузы в Бразилии на 5-6% уступают прошлогодним: в этой стране сельхозкультура собрана лишь на 2-3% площадей, тогда как в Аргентине уже на 47,6%, и эксперты BAGE оставляют прогноз производства на уровне 48 млн тонн.

Экспортные продажи кукурузы старого урожая из США за неделю составили 216,3 тысячи тонн, нового урожая — 310,8 тысячи тонн, что на 12% превышает уровень предыдущей недели. Объем продаж нового урожая составил рекордные для этого периода 15,68 млн тонн, что на 332% превышает прошлогодний показатель.

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Фактический экспорт кукурузы из США за неделю составил 1,67 млн тонн, а всего в сезоне достиг 56,26 млн тонн, или 77,7% от прогноза USDA на текущий сезон.

В Украине цены на кукурузу как старого, так и нового урожая снижаются вслед за ценами на пшеницу и на фоне хорошей погоды, которая способствует формированию урожая. Эксперты увеличили прогноз урожая кукурузы для Украины на 1,5 млн тонн, до 38,3 млн тонн.

Цены на поставки кукурузы нового урожая в порт в октябре-ноябре снизились до $220-225 за тонну, что уступает уровню цен на ячмень и пшеницу. Однако цены спроса на кукурузу старого урожая остаются в порту на уровне $260, хотя количество покупателей уменьшается по мере выполнения контрактов и перехода терминалов на прием ячменя и пшеницы нового урожая.

На бирже в Чикаго октябрьские фьючерсы на украинскую кукурузу после выхода отчета USDA с 9 июня упали с $272 до $239,5 и сейчас на $10 уступают ценам на черноморскую пшеницу.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года Китай стал ключевым импортером украинской кукурузы.

Напомним, по состоянию на 11 июня 2021 года объем экспорта зерновых культур из Украины составил более 42,9 млн тонн, что на 22%, или 12,3 млн тонн, ниже показателя минувшего года (55,2 млн тонн).