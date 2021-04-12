Мировой рынок свинины восстанавливается после падения: мясо в Украине подорожает

Глобальные тренды свидетельствуют о подъеме на мировом рынке свинины.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

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"В конце 2020 года цены на свинину снижались, а данные о состоянии ключевых рынков свинины указывали на дальнейшее их падение в течение первой половины 2021 года. Однако развитие событий в первой четверти года "развернул" тренд мировых цен из-за изменения соотношения глобального спроса и предложения свинины, а также их ожидаемой динамики в течение 2021 года. Учитывая это, ключевые страны-экспортеры будут работать в значительно лучших ценовых условиях, чем ожидалось", — отметил эксперт рынка свинины доктор Дж.Старк.

При этом аналитический отдел АСУ определил 5 ключевых фактов, которые свидетельствуют о подъеме на мировом рынке свинины.

В частности, в первую неделю апреля цены на свиней в США достигли отметки 2,2 $/кг убойной массы. Это более чем на доллар больше, чем в начале января 2021 года. Основная причина роста — меньше внутреннее предложение свинины из-за сокращения общего (-1,85% до 74,7 млн голов) и маточного поголовья (-2,5% до 6,2 млн голов по сравнению с прошлым годом) и живой экспорт свинины.

Как отмечается, "непростой" для европейских свиноводов 2020 год сказался на объемах предложения свиней на убой в странах ЕС и стимулировал быстрее, чем ожидали, восстановление цен. В течение первого квартала 2021 года средняя цена на свинину убойной массой выросла на 22% до 1,6 €/кг убойной массы по состоянию на 12-ю неделю.

"Меньшее "стартовое" поголовье свиноматок в Германии (-5,3% по сравнению с декабрем 2020 года) и в Нидерландах (-11,6% соответственно), а также меньшее количество оплодотворенных свиноматок в Испании (-2%) ограничит предложение свинины в странах содружества и будет служить поддержкой котировок во второй половине года", — прогнозируют аналитики.

В свою очередь в Канаде положительная ценовая динамика наблюдается, несмотря на прирост производства свинины на 7% в первой четверти года. Так, в январе цены закупки свиней убойных кондиций стартовали с 1,08-1,27 $/кг, но на рубеже кварталов они превысили 1,7 $/кг. Степень экспорториентированности канадского рынка свинины указывает, что без влияния быстрого внешнего спроса на цены не обошлось.

В то же время оценки потерь Китая от второй волны АЧС колеблются в очень широких пределах: от 20-30% маточного поголовья в наиболее пораженных провинциях Севера и Центра страны до почти половины общего поголовья свиней в Китае.

"Учитывая существующие гипотезы, следует ожидать оживления спроса на импортную свинину со стороны Китая уже во второй половине года, что приведет к повышению котировок на этот вид мяса не только в КНР, но и глобально", — считают эксперты.

Новый "всплеск" спроса со стороны "любимого" рынка глобальных экспортеров свинины — Китая — непременно окажет положительное влияние на мировые котировки этого вида мяса и уменьшит заинтересованность ключевых трейдеров в наращивании своего присутствия на меньших по емкости и, соответственно, не столь финансово привлекательных рынках, в частности — на рынке Украины, предполагают аналитики.

"Таким образом, рост цен на внешних рынках свидетельствует о том, что импортная свинина дешево не будет стоить", — резюмируют они.

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 апреля 2021 года закупочные цены на свиней в Украине могут достичь 43-44 грн за кг в живом весе.