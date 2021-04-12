  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 60 минут назад

Мировой рынок свинины восстанавливается после падения: мясо в Украине подорожает

Импортная свинина дешево не будет стоить

Фото: facebook.com/AssociationOfUkrainianPigBreeders Фото: facebook.com/AssociationOfUkrainianPigBreeders
Фото: facebook.com/AssociationOfUkrainianPigBreeders

Глобальные тренды свидетельствуют о подъеме на мировом рынке свинины.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В конце 2020 года цены на свинину снижались, а данные о состоянии ключевых рынков свинины указывали на дальнейшее их падение в течение первой половины 2021 года. Однако развитие событий в первой четверти года "развернул" тренд мировых цен из-за изменения соотношения глобального спроса и предложения свинины, а также их ожидаемой динамики в течение 2021 года. Учитывая это, ключевые страны-экспортеры будут работать в значительно лучших ценовых условиях, чем ожидалось", — отметил эксперт рынка свинины доктор Дж.Старк.

При этом аналитический отдел АСУ определил 5 ключевых фактов, которые свидетельствуют о подъеме на мировом рынке свинины.

В частности, в первую неделю апреля цены на свиней в США достигли отметки 2,2 $/кг убойной массы. Это более чем на доллар больше, чем в начале января 2021 года. Основная причина роста — меньше внутреннее предложение свинины из-за сокращения общего (-1,85% до 74,7 млн голов) и маточного поголовья (-2,5% до 6,2 млн голов по сравнению с прошлым годом) и живой экспорт свинины.

Как отмечается, "непростой" для европейских свиноводов 2020 год сказался на объемах предложения свиней на убой в странах ЕС и стимулировал быстрее, чем ожидали, восстановление цен. В течение первого квартала 2021 года средняя цена на свинину убойной массой выросла на 22% до 1,6 €/кг убойной массы по состоянию на 12-ю неделю.

Читайте также:
Пасхальная корзина за год подорожала на 50%

"Меньшее "стартовое" поголовье свиноматок в Германии (-5,3% по сравнению с декабрем 2020 года) и в Нидерландах (-11,6% соответственно), а также меньшее количество оплодотворенных свиноматок в Испании (-2%) ограничит предложение свинины в странах содружества и будет служить поддержкой котировок во второй половине года", — прогнозируют аналитики.

В свою очередь в Канаде положительная ценовая динамика наблюдается, несмотря на прирост производства свинины на 7% в первой четверти года. Так, в январе цены закупки свиней убойных кондиций стартовали с 1,08-1,27 $/кг, но на рубеже кварталов они превысили 1,7 $/кг. Степень экспорториентированности канадского рынка свинины указывает, что без влияния быстрого внешнего спроса на цены не обошлось.

В то же время оценки потерь Китая от второй волны АЧС колеблются в очень широких пределах: от 20-30% маточного поголовья в наиболее пораженных провинциях Севера и Центра страны до почти половины общего поголовья свиней в Китае.

Читайте также:
Инфляция в Украине: подорожали почти все продукты питания, кроме яиц

"Учитывая существующие гипотезы, следует ожидать оживления спроса на импортную свинину со стороны Китая уже во второй половине года, что приведет к повышению котировок на этот вид мяса не только в КНР, но и глобально", — считают эксперты.

Новый "всплеск" спроса со стороны "любимого" рынка глобальных экспортеров свинины — Китая — непременно окажет положительное влияние на мировые котировки этого вида мяса и уменьшит заинтересованность ключевых трейдеров в наращивании своего присутствия на меньших по емкости и, соответственно, не столь финансово привлекательных рынках, в частности — на рынке Украины, предполагают аналитики.

"Таким образом, рост цен на внешних рынках свидетельствует о том, что импортная свинина дешево не будет стоить", — резюмируют они.

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 апреля 2021 года закупочные цены на свиней в Украине могут достичь 43-44 грн за кг в живом весе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пасхальная корзина за год подорожала на 50%
Пасхальная корзина за год подорожала на 50%
Эксперты прогнозируют в Украине рост цен на свинину
Эксперты прогнозируют в Украине рост цен на свинину
Минэкономики заявляет о стабилизации цен на сахар
Минэкономики заявляет о стабилизации цен на сахар
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

  3. Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли

  4. В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

  5. На Карибах извергся вулкан: эвакуировали 16 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...