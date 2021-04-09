Потребрынки 50 минут назад

Эксперты прогнозируют в Украине рост цен на свинину

Повышение стоимости аналитики связывают с предстоящими майскими праздниками

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 12 по 18 апреля 2021 года закупочные цены на свиней в Украине могут достичь 43 — 44 грн за кг в живом весе. Такой прогноз сделал аналитический отдел Ассоциации "Мясной отрасли".

По мнению экспертов, увеличенный спрос на свинину будет наблюдаться на "длинных" выходных две недели подряд. Из-за карантинных ограничений пикники на природе будут способствовать увеличению спроса на мясо для шашлыка.

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Так, кроме Дня труда и Дней памяти и примирения, на начало мая приходится Пасха. Таким образом, выходные в мае будут 1 — 4 числа, рабочие — 5 — 7 числа и выходные — с 8 по 10 числа. Благодаря возросшему спросу, закупочная цена, вероятно, возрастет до 43 — 44 грн / кг.

На следующей неделе (с 12 по 18 апреля) мясокомбинаты будут покупать свиней для обеспечения спроса на Пасху. Аналитики рынка прогнозируют, что цена на мясо из-за этого вырастет на 3 — 4 грн/кг.

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При этом отмечается, что цену 44 грн/кг с НДС 14% следует понимать, как 47 грн/кг, если бы НДС был 20%.

"Возросший спрос дает возможность заработать всей цепи и выращивания, и переработки. После передержки свиней в течение марта, свиноводы могут сейчас продавать свиней по более высоким ценам и увеличить свои заработки. Этот заработок целесообразно инвестировать в снижение себестоимости, чтобы быть в рынке и зарабатывать еще больше даже при более низких ценах на свиней", — подчеркнули в ассоциации.

На этой неделе цена на полутуши кондиционных свиней на немецкой бирже VEZG остались без изменений — 1,50 евро/кг (50 грн/кг), на полутуши свиноматок — 1,12 евро/кг (37 грн/кг). Цены указаны без НДС.

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Динамика цен в мире:

Евросоюз: + 2,29%;

Бразилия: -13,71%;

США: + 11,31%;

Канада: + 10,54%.

Прогнозные цены на живца свиней в Украине могут различаться по региональному признаку, что связано с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли.

Ранее директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко заявил, что средняя цена в 2021 году на свинину составит 47,5 грн/кг.

Источник фото: Depositphotos.

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