Украинские сельхозпредприятия наращивают поголовье свиней

По состоянию на 1 марта 2021 года поголовье свиней в Украине составило 5,85 млн голов, что на 2,7% превышает показатели прошлого года.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

В организации отмечают, что рост произошел за счет увеличения поголовья в сельскохозяйственных предприятиях, содержащих 63% всего поголовья.

В то же время в хозяйствах населения продолжается спад — минус 7% в год. Эксперты считают, что это происходит в первую очередь из-за неэффективности такой формы производства.

Сейчас на свинокомплексах насчитывается 3,68 млн голов, что на 9,6% больше чем в прошлом году.

Области с наибольшим поголовьем в сельхозпредприятиях:

Киевская — 484,9 тысяч голов;

Донецкая — 448,5 тысяч голов;

Полтавская — 278,8 тысяч голов;

Днепропетровская — 264,5 тысяч голов;

Львовская — 243,8 тысяч голов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ряд областей показали стремительный рост поголовья: Полтавская + 42%, Тернопольская + 56%, Львовская + 24%.

"Несмотря на сложную ситуацию с ростом стоимости кормов, на промышленных свинокомплексах постепенно идет наращивание поголовья. Такой рост замещает спад поголовья в хозяйствах населения и позволяет в определенной мере сдерживать импорт свинины. Дальнейшее развитие эффективного промышленного свиноводства является единственным путем для Украины в разрезе обеспечения собственного потребления и выхода на экспортные рынки", — пояснил гендиректор УКАБ Роман Сластен.

Напомним, в 2020 году на производстве продукции животноводства сельскохозяйственные предприятия Украины получили 2,9 млрд грн убытков.