Украина за год в 2,5 раза нарастила импорт свинины

За год Украина увеличила импорт свинины в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Agronews.

Так, по данным издания, за четыре месяца текущего года в Украину завезли 8,9 тысячи тонн свинины общей стоимостью 16,1 млн долларов.

За соответствующий период прошлого года импорт свинины в Украину составил 3,5 тысячи тонн (7,2 млн долларов).

Таким образом, импорт свинины в денежном и весовом выражении увеличился в 2,5 раза.

В течение этого периода свинину в Украине завозили преимущественно из Дании ($7,1 млн), Польши ($3,8 млн) и Нидерландов ($2,1 млн).

В то же время экспорт украинской свинины в январе-апреле 2021 года составил 1,5 тысячи тонн.

При этом, как сообщали ранее в "Ассоциации "Свиноводы Украины", с начала года в месячном выражении в Украине поступления свинины сокращаются.

В частности, в марте поступления импортного свиного мяса в Украину уменьшились на 32%, а в апреле на 37%.