Импорт свинины в Украину упал на треть — эксперты

В Украине продолжается сокращение внешних поступлений свинины. Как сообщает пресс-служба "Ассоциации "Свиноводы Украины"" (АСУ), в марте поступления импортной свинины в Украину уменьшились на 32%, а в апреле на 37%.

При этом, в течение апреля поступления свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней составило 1,48 тысяч тонн совокупной стоимостью в $3,05 млн.

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"Это на 0,9 тысяч тонн или 37% меньше чем объемы завезенные в предыдущем месяце и на 33% меньше импорта свинины в марте в денежном выражении. Меньшее расхождение в совокупной таможенной стоимости ввезенной свинины связано с дальнейшим увеличением средневзвешенной стоимости килограмма импортной продукции. Так, в апреле показатель поднялся до $2,06 за кг, добавив 9 центов на кг", — заявили в АСУ.

По данным ассоциации, более 57% завезенной продукции в апреле — свинина из Дании, 18,4% приходится на поставки из Польши.

Кроме того, немного увеличились поступления свинины из Испании (почти 11% импортируемого) в апреле.

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"Поступления мяса свиней из Канады, хотя и были немного активнее чем в марте, однако существенно уступают торговой активности зимних месяцев — в апреле поступило 5 контейнеров массой 121 тонну против 14 и 368 тонн, соответственно в январе и 24 поставки на 0,6 тысяч тонн совокупно в феврале", — рассказали аналитики АСУ.

Кроме этого, товарная структура импорта в апреле была однообразнее, чем месяцем раньше — в середине весны импортировали 7 различных товарных позиций против 12 в марте.

Самой популярной для импортеров позицией остается передний край и его отрубы (42% в структуре или более 600 тонн в месяц), 22% пришлось на другую мороженую обваленную свинину, 12% — на мороженые окорока и их отрубы.

Аналитики ассоциации обращают внимание на то, что уменьшение импорта свинины в апреле произошло на фоне предпраздничного восстановления на отечественном рынке живца, более высоких чем месяцем ранее цен на свинину в странах ЕС и продолжением восходящего движения котировок на канадскую свинину.

Ранее в АСУ заявляли о глобальных трендах подъема на мировом рынке свинины. Напомним, по состоянию на 1 марта 2021 года поголовье свиней в Украине составило 5,85 млн голов, что на 2,7% превышает показатели прошлого года.