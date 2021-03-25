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АПК 1 час назад

Гетманцев признал ошибку: льготная ставка НДС парализовала работу мясопереработки

По словам представителей отраслей, в первую очередь проигрывают потребители, так как они теперь будут покупать мясо и мясные изделия дороже

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Из-за снижения НДС на сырье теневой бизнес набирает обороты. Так, представители перерабатывающих отраслей проинформировали народных депутатов Украины о невозможности конкурировать с теневым бизнесом из-за снижения НДС на сырье.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации "Мясной отрасли" после zoom-встречи представителей мясной и молочной отраслей с властью, 24 марта 2021 года. 

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В ходе встречи был приведен пример работы легального мясоперерабатывающего предприятия на общей системе налогообложения, плательщика НДС, с нелегальным или на упрощенной системе, неплательщика НДС. Официально мясопереработчики покупают свиней с НДС 14%, а при реализации мяса они вынуждены, помимо своих расходов и наценки, дополнительно за производителя, делать наценку в размере 6% недополученного налогового кредита и еще 1,2% НДС на 6% наценки, вместе — это дополнительно 7,2% к цене. 

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При этом нелегальные мясопереработчики или ФЛП на упрощенной системе, неплательщики НДС, покупают тех же свиней с НДС 14%, а при реализации мяса не доплачивают 7,2% или вообще не платят никаких налогов.

Таким образом, в первом случае сырье хоть и было приобретено с НДС 14%, но фактически был уплачен НДС 20%, а во втором случае так и остается с НДС 14%.

По словам представителей перерабатывающих отраслей, прежде всего, проигрывают покупатели мяса, так как именно они теперь будут покупать дороже мясо и мясные изделия при легальной торговле. К слову легальная торговля проигрывает в цене при нелегальной торговле и на рынках, где цены будут ниже.

В своем Телеграмм-канале председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетьманцев отметил, что решение о льготной ставке фактически парализовало работу перерабатывающих отраслей. 

"По свидетельству производителей, решение о льготной ставке НДС в 14% фактически парализовало их работу, обусловив подорожание товара белых производителей по сравнению с тенью на 7,2%, что вывело их за пределы рентабельности. Грустно. Ошибку надо исправлять",  — отметил Гетьманцев. 

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Необходимо вернуть 20% НДС на всю цепь, или снизить НДС до 14% на всю цепочку — от сырья до продажи мяса населению. Есть третий вариант — спецрежим НДС, где 20% НДС всем, а 6% государство может вернуть свинарям и молочным фермам на спецсчет НДС, как это было раньше, на развитие, как было заявлено в законодательной инициативе о снижении НДС до 14% на свиней и сырое молоко.

В Ассоциации "Мясной отрасли" считают, что игнорирование проблемы приведет к еще большей тенизации экономики и потере налогов в государственном бюджете.

Напомним, что в феврале 2021 года импорт свинины увеличился вдвое.

Источник фото: Depositphotos

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