За месяц Украина вдвое увеличила импорт свинины

В феврале 2021 года в Украину было импортировано 3,4 тысячи тонн свинины, что в два раза больше чем в январе. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

По данным ассоциации, за последние пять лет в период января — февраля — это рекордный показатель. А в 2021 году было импортировано 5,1 тысяч тонн мяса, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Главными экспортерами этой продукции являются мировые лидеры этой отрасли — Канада и страны ЕС, а именно Дания, Польша, Нидерланды, Испания, Франция.

При этом, объем свежей или охлажденной свинины составил 51%, мороженой свинины — 49%.

В УКАБ отмечают, что причиной растущего импорта стала высокая цена на внутреннем рынке. Кроме этого, за последние месяцы наблюдается динамика снижения цены на свинину в ЕС из-за вспышки АЧС (африканская чума свиней — Delo.ua) в Германии, которую была выгоднее импортировать.

Сегодня на рынке ЕС цены восстанавливаются, однако пока цены на свиней в Украине все равно выше, чем у главных экспортеров.

"Если в Украине производители не снизят себестоимость свиней, то в марте мы будем наблюдать дальнейшее увеличение импорта. Отечественная свинина не может конкурировать с импортной, что, в свою очередь, может привести к большим проблемам в отрасли свиноводства Украины", — сообщили в УКАБ.

Что касается экспорта свинины из Украины, то, по данным ассоциации, есть незначительное увеличение. Так, за первые два месяца 2021 года экспорт составил 485 тонн, что на 33% больше чем в прошлом году.

Что касается структуры экспорта, то 99% — это мороженая свинина, 1% — свежая или охлажденная.

Крупнейшие импортеры украинской свинины: ОАЭ — 55% (последние два года является крупнейшим импортером), Гонконг — 17,8%, Ангола — 11%.

В феврале Украина также открыла новый рынок сбыта — африканская страна Габон, куда было экспортировано 27,5 тонн свинины (5,7%).

Ранее эксперты прогнозировали, что к концу февраля на рынке свиней убойных кондиций Украины продолжится восходящая тенденция.

Напомним, за 8 месяцев 2020 года из Украины заграницу экспортировали 1,85 тысяч тонн мяса свиней совокупной стоимостью $4,2 млн.