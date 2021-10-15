Суд открыл новое дело о банкротстве производителя "Гавриловских цыплят"

13 октября 2021 хозяйственный суд Киева открыл производство по делу №910 / 15043/21 о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".

Об этом пишет Finbalance.com.ua.

Согласно судебным материалам, инициатор процедуры — ООО "Буддевелопмент Киев".

По данным госреестра, конечные бенефициары ООО "Комплекс Агромарс" — Евгений Сигал и Марина Сигал.

"Агромарс" — один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").

В январе директор "Комплекса Агромарс" Иван Зазуля, комментируя остановку предприятий группы, отмечал, что "при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес", "приходить каждый день и получать ущерб нецелесообразно", а "цена на курятину не растет".

"Мы уже месяц как не работаем по производству кур-бройлеров. Остановили производство. Работает только наша племенная ферма — инкубируем цыплят и отвозим на свой филиал "Курганский бройлер" в Харькове. Наши все фермы стоят, мы остановлены. Невыгодно этим заниматься. Нет ни одного производства", — заявлял гендиректор.

17 августа 2021 Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Комплекс Агромарс" и отменил решение Хозяйственного суда г.. Киева от 14.07.2021, которым было открыто производство по делу №910 / 10741/21 о банкротстве этой компании.

Инициатором этой процедуры банкротства ООО "Комплекс Агромарс" было ООО "Интер Вэй Капитал". Суд первой инстанции признал кредиторские требования этой компании к ООО "Комплекс Агромарс" на 213, 9 млн грн.

Согласно судебным материалам, ООО "Комплекс Агромарс" возражало против открытия производства по делу о банкротстве, ссылаясь на возможность выполнить обязательства по кредитным договорам без применения процедуры банкротства, а также указывая на существование спора о праве требования инициирующего кредитора.

Как констатировалось, ООО "Комплекс Агромарс" не согласен с договорам уступки права требования, а потому обратилось в суд с исковым заявлением о признании этих договоров недействительными.

Комплекс "Агромарс" — вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства (от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть).

Головное производство находится в Гавриловке (Вышгородский район Киевской области).

Структура ООО "Комплекс Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Напомним, несколько бройлерных ферм "Комплекса "Агромарс" были выставлены на продажу на площадке OpenMarket ГП "СЕТАМ".

Ранее, Харьковскую птицефабрику "Курганский бройлер" (входит в состав ООО "Комплекс "Агромарс") закрыли и опечатали.

Напомним, владельцев известной птицефабрики "Агромарс" правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств вместо переработки и утилизации организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ. По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб более чем 200 млн гривен.

8 июня 2018 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения собственникам и должностным лицам агрохолдинга "Гавриловские курчата" в качестве содержания под стражей, с альтернативой внесения денежного залога в сумме 90 млн грн Марине Сигал, 84 млн грн Ивану Зозуле и 80 млн грн Евгению Сигал в деле по подозрению в нарушении правил экологической безопасности и создании преступной организации.