Харьковскую птицефабрику закрыли из-за пожароопасности

Харьковскую птицефабрику "Курганский бройлер" (входит в состав ООО "Комплекс "Агромарс") закрыли и опечатали.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

По информации агентства, решение остановить работу птицефабрики из-за ее пожароопасности вынес Харьковский окружной административный суд еще в ноябре 2019 года из-за нарушения предприятием ряда требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Судебное решение вступило в законную силу в начале февраля этого года. Исполнительное производство о закрытии птицефабрики открыто 31 марта 2020 года. С тех пор исполнители пытались остановить работу предприятия.

"До полного устранения нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей", — рассказали в Минюсте.

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В конце мая работа птицефабрики была остановлена.

"Государственным исполнителем 26 мая 2020 года с участием представителей взыскателя — представителей Балаклейского РО ГУ ГСУЧС в Харьковской области осуществлен выход по месту нахождения ООО "Курганский бройлер", и установлено, что здания ООО "Курганский бройлер" обесточены с опечатыванием устройств отключения источников электроснабжения, о чем составлен соответствующий акт", — говорится в сообщении.

Постановление об окончании исполнительного производства вынесено 3 июня 2020 года.

Комплекс "Агромарс" — вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства (от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть).

Головное производство находится в Гавриловке (Вышгородский район Киевской области).

Структура ООО "Комплекс Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

Напомним, в начале мая в Полтавской области прекращение электроснабжения "Кременчугской птицефабрики" привело к гибели 600 тысяч кур.