Ovostar Union построит в Латвии современный комплекс по производству яиц

Компания Gallusman, которая входит в Группу Ovostar Union, планирует реализовать инвестиционный проект строительства современного комплекса по производству яиц в Латвии.

Как сообщает пресс-служба компании, новый производственный комплекс будет экспортировать до 90% своей продукции, передает AgroPortal.

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По данным издания, реализация проекта принесет латвийской экономике €100 млн инвестиций и 200 новых рабочих мест.

Экспортными продажами будет заниматься другая латвийская дочерняя компания Ovostar Union — Ovostar Europe, которая с 2015 года сотрудничает с торговыми партнерами группы в странах ЕС.

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Цель компании Ovostar Union — выход на новые рынки Европы и Ближнего Востока.

На сегодняшний день проект находится на стадии оценки потенциального влияния нового производства на окружающую среду.

Экспертиза должна быть завершена до конца текущего года, а начало строительных работ запланировано на 2021 год.

Напомним, Дума Тукумского края решила разорвать протокол о намерениях с представляющей интересы украинских инвесторов фирмой Gallusman о создании крупного производства куриных яиц.

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Ранее Министерство земледелия Латвии призвало Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы.

Украина является ведущим поставщиком яиц в страны Евросоюза. За 11 месяцев 2018 года экспортировали 105 тысяч тонн яиц на сумму $108 миллионов.

"Овостар Юнион" по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом — до $22,9 млн. Его выручка в прошлом году возросла на 27% — до $98,7 млн, валовая прибыль — на 18%, до $30,8 млн.

В 2017 году "Овостар Юнион" произвел 1,659 млрд яиц, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 13% — до 1,195 млрд шт.

В 2018 году агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом — до 17,5 млн долларов.

Показатель EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) в 2018 году сократился на 17% и составил 21,9 млн долларов.