В Полтавской области из-за отключения электричества погибло 600 тысяч кур на птицефабрике

В Полтавской области прекращение электроснабжения "Кременчугской птицефабрики" привело к гибели 600 тысяч кур.

Об этом сообщается на сайте Полтавской облгосадминистрации.

Указано, что 2 мая в 06:00 в селе Потоки Кременчугского района, предварительно вследствие неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика".

"Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тысяч кур", — говорится в сообщении.

Сейчас работниками Госпродпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели.

Также по поводу массовой гибели птицы и определения механизма ее дальнейшей утилизации 4 мая запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской райгосадминистрации.

Читайте также: В Украине сократилось производство мяса

Ранее такие иностранные партнеры, как Ирак и Китай сняли ограничения на импорт из Украины мяса птицы.

Напомним, 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.