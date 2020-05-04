В Полтавской области из-за отключения электричества погибло 600 тысяч кур на птицефабрике

В Полтавской области прекращение электроснабжения "Кременчугской птицефабрики" привело к гибели 600 тысяч кур.
Об этом сообщается на сайте Полтавской облгосадминистрации.
Указано, что 2 мая в 06:00 в селе Потоки Кременчугского района, предварительно вследствие неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика".
"Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тысяч кур", — говорится в сообщении.
Сейчас работниками Госпродпотребслужбы отобраны образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели.
Также по поводу массовой гибели птицы и определения механизма ее дальнейшей утилизации 4 мая запланировано проведение заседания противоэпизоотической комиссии Кременчугской райгосадминистрации.
Ранее такие иностранные партнеры, как Ирак и Китай сняли ограничения на импорт из Украины мяса птицы.
Напомним, 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.