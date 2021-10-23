Дефицита не будет: зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна

Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, аграрии в этом году соберут более 110 000 тонн гречки.

Об этом сообщил министр АПК Роман Лещенко.

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"Есть наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 000 тонн. И вот уже сегодня аграрии намолотили 107 000 тонн гречневой крупы. Это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей. Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 000 тонн", — сообщил министр.

По его словам, самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области — 15,9 ц / га.

Роман Лещенко отметил, что программа государственной поддержки производства гречки (аграрии получают до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречка), которая была инициирована Минагрополитики в этом году, уже показывает действенные и эффективные результаты импортозамещения.

"В 2021 году на поддержку производителей гречки было выделено 50 млн грн. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать наших аграриев и продолжим эту программу и в следующем году. Тех, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности и запугивает украинцев, призываю смотреть на конкретные цифры: зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна", — подчеркнул министр.

Отметим, что, по данным Минагрополитики, аграрии продолжают сбор зерновых и зернобобовых культур и уже намолотили 56,3 млн тонн зерна.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель. Государство компенсирует им 25% затрат на установку или модернизацию системы орошения в хозяйствах.