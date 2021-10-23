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АПК 20 минут назад

Дефицита не будет: зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна

В Украине наибольший урожай гречки за последние несколько лет

Аграрии соберут более 110 000 тонн гречки Аграрии соберут более 110 000 тонн гречки
Аграрии соберут более 110 000 тонн гречки

Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, аграрии в этом году соберут более 110 000 тонн гречки.

Об этом сообщил министр АПК Роман Лещенко.

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"Есть наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 000 тонн. И вот уже сегодня аграрии намолотили 107 000 тонн гречневой крупы. Это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей. Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 000 тонн", — сообщил министр.

По его словам, самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области — 15,9 ц / га.

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Роман Лещенко отметил, что программа государственной поддержки производства гречки (аграрии получают до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречка), которая была инициирована Минагрополитики в этом году, уже показывает действенные и эффективные результаты импортозамещения.

"В 2021 году на поддержку производителей гречки было выделено 50 млн грн. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать наших аграриев и продолжим эту программу и в следующем году. Тех, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности и запугивает украинцев, призываю смотреть на конкретные цифры: зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна", — подчеркнул министр.

Отметим, что, по данным Минагрополитики, аграрии продолжают сбор зерновых и зернобобовых культур и уже намолотили 56,3 млн тонн зерна.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель. Государство компенсирует им 25% затрат на установку или модернизацию системы орошения в хозяйствах.

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