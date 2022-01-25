Борщевой набор подорожает на 25% за первые месяцы 2022 года — прогноз

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в первом квартале 2022 года борщевой набор подорожает еще на 15-25% против цен на начало 2022 года, сообщает пресс-служба института.

"Цены на тепличные овощи в Украине могут резко подняться в зимне-весенний период 2022 года. Ценовой скачок предполагается настолько ощутимым, что для большого числа украинских потребителей – с низким уровнем доходов – свежие помидоры, огурцы и перец в этот период будут практически недоступны", — рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инна Сало.

В розничной торговле в конце 2021 года и начале 2022-го стабильной оставалась только цена на картофель среди всех овощей борщевого набора. При этом ученые считают, что в первом квартале этого года стоимость картофеля начнет резко расти, и может подняться на 35% за три месяца.

В целом стоимость борща в январе 2022 более чем в 2 раза превысила показатель января 2021 года.

Меньше всего изменилась цена на свинину. За два года (январь 2020-январь 2022) этот вид мяса подорожал на 6,8% - до 123,75 грн/кг, отметили в Институте аграрной экономики. При этом в дальнейшем мясо будет дорожать, уверены эксперты.

По прогнозным оценкам ученых в январе-июне 2022-го сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – как минимум, на 15-20 %.

Кроме того, в январе 2022 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом средняя потребительская цена на репчатый лук выросла на 72%, до 14,74 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что ориентировочно в апреле 2022 цена зеленого лука на полках супермаркетов может опуститься до 18-20 гривен за 100 грамм.