В Украине резко подорожал лук: прогноз цен на ближайшие месяцы

В январе 2022 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом средняя потребительская цена на репчатый лук выросла на 72%, до 14,74 грн/кг. Об этом сообщает AgroTrend.

По мнению аналитика Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светланы Литвин, такая ситуация вызвана низкой ценой на лук урожая 2020 года, так как производители при принятии решения о посадке определенной культуры учитывают рентабельность производства в предыдущий период.

"Это и привело к сокращению посевных площадей под данную культуру и уменьшению предложения на рынке, а соответственно, и к росту цен в этом году. Дополнительным фактором влияния на рост стоимости репчатого лука стал в том числе и недавний рост цен на энергоносители, из-за которого увеличивается стоимость хранения уже выращенного лука", — заявила Литвин.

Она считает, что цена на репчатый лук может снизиться по мере поступления урожая нового года.

"Однако рассчитывать на значительное снижение цены не стоит, потому что сейчас наблюдается существенный рост семенного материала, удобрений и средств защиты. Поэтому ориентировочно в апреле 2022 цена (зеленого лука — Delo.ua) на полках супермаркетов может опуститься до 18-20 гривен за 100 грамм", – добавила Литвин.

Подорожание овощей привело к тому, что многие из них Украина начала импортировать. Так, украинские фермеры стали быстро повышать цены на столовую свеклу, в результате в страну начали ввозить партии этого продукта из соседней Польши.

Участники рынка объясняют стремительный рост цен ограниченным предложением этой продукции на рынке, так как многие фермеры заложили свеклу с перспективой продать ее по максимальной цене весной, поэтому пока не открывают овощехранилища.

Впервые в истории Украина начала импортировать свежие огурцы из России — страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов. Продукты из РФ выдерживают конкуренцию, несмотря на 10%-ную импортную пошлину.

При этом даже Польша, являющаяся одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в Восточной Европе, увеличивает импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах.