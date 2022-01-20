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В Украине упали объемы производства животноводческой продукции
В 2021 году в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По данным Государственной службы статистики, производство яиц за отчетный период сократилось на 13% и составило 14,1 млрд штук.
За этот период агропредприятия снизили производство яиц на 21,7%, а хозяйства населения – на 2,4%.
В то же время объем валового надоя молока за 12 месяцев 2021 года составляет 8,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом объем производства молока домашних хозяйств сократился на 8%, а молочных предприятий почти не изменился и составил 2,75 млн тонн.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Украина резко нарастила импорт крупного рогатого скота.
В частности, за первый квартал 2021 года фермерские хозяйства импортировали живого рогатого скота на 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.