В Украине упали объемы производства животноводческой продукции

В 2021 году в Украине сократилось производство продукции животноводства по всем видам по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным Государственной службы статистики, производство яиц за отчетный период сократилось на 13% и составило 14,1 млрд штук.

За этот период агропредприятия снизили производство яиц на 21,7%, а хозяйства населения – на 2,4%.

В то же время объем валового надоя молока за 12 месяцев 2021 года составляет 8,7 млн тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

При этом объем производства молока домашних хозяйств сократился на 8%, а молочных предприятий почти не изменился и составил 2,75 млн тонн.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Украина резко нарастила импорт крупного рогатого скота.

В частности, за первый квартал 2021 года фермерские хозяйства импортировали живого рогатого скота на 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.