Украина существенно нарастила экспорт мяса

За девять месяцев 2021 года экспорт продукции мясной группы в Украине увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года с $488 млн до $593 млн.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

По его словам, с начала 2021 года больше всего продукции этой группы – на $135 млн (22,8%) – приобрела Саудовская Аравия.

Второе место занимают Нидерланды с долей 16,1% в общем объеме закупок.

Значительно меньшие закупки осуществляют Китай (6,3%), Словакия (4,8%), ОАЭ (4,3%), Азербайджан, Казахстан и Белоруссия (по 3,7%).

В целом в названные страны экспортируется около 2/3 мясопродукции в денежном объеме, заявил Духницкий.

Решающим фактором, влияющим на увеличение экспорта агропродукции этой группы, является рост стоимости и объемов поставок на зарубежные рынки мяса птицы, в основном курятины, отметил он. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет.

"За январь–сентябрь 2021 года стоимость экспорта мяса птицы увеличилась против прошлогодних показателей за соответствующий период на 20% — с $420 млн в прошлом году до $504 млн при росте объемов экспорта этого вида мясной продукции с 324 тыс. тонн до 331 тысяч тонн", — добавил он.

Духницкий добавил, что с учетом нынешних тенденций в 2021 году возможно очередное обновление рекорда экспорта мяса птицы Украиной.

Напомним, в октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума.