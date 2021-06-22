Потребрынки 60 минут назад

Глобальный индекс цен на продовольствие повысился почти на 40% — ООН

В мире выросли цены на масло, сахар, крупы, молочные продукты и мясо

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По данным ООН, глобальный индекс цен на продовольствие повысился на 39,7%, а темпы роста признали самыми быстрыми за последние 10 лет.

Об этом стало известно из отчета Организации по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (FAO).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, в мире выросли цены на масло, сахар, крупы, молочные продукты и мясо. Также в отчете отмечено, что это наибольший рост цен с октября 2010 года, который, по прогнозам ООН, может привести к голоду среди еще большего количества населения, особенно в странах третьего мира, зависящих от импорта. 

Читайте также:
Из-за пандемии в Украине упали продажи обуви, бытовой техники и товаров для строительства

В Украине в период с апреля по май цены на продукты также выросли на 4,8%.

По данным BBC, перебои в работе рынков из-за локдаунов привели к дефициту продуктов и повышению цен. Особенно пострадали продовольственные рынки, система транспорта, наемные работники и поставщики из-за перебоев в производстве.

Так, например, Британский розничный консорциум (BRC) уже предупредил потребителей в Великобритании, что осенью могут столкнуться с повышением цен. В правительстве пообещали найти способы облегчить нагрузку на потребителей.

Читайте также:
Экспортные цены на украинское подсолнечное масло упали на 17%

В отчете ООН также говорится, что около 155 млн человек пострадали из-за отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году — это максимальный показатель за последние 5 лет.

Напомним, что в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. 

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба
Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба
"Укрзализныця" запустит новый поезд из Днепра в Авдеевку: сколько стоят билеты
"Укрзализныця" запустит новый поезд из Днепра в Авдеевку: сколько стоят билеты
В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer
В Украине начинают вакцинировать от коронавируса бизнес: колоть будут Pfizer
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...