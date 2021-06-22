Глобальный индекс цен на продовольствие повысился почти на 40% — ООН

По данным ООН, глобальный индекс цен на продовольствие повысился на 39,7%, а темпы роста признали самыми быстрыми за последние 10 лет.

Об этом стало известно из отчета Организации по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (FAO).

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Так, в мире выросли цены на масло, сахар, крупы, молочные продукты и мясо. Также в отчете отмечено, что это наибольший рост цен с октября 2010 года, который, по прогнозам ООН, может привести к голоду среди еще большего количества населения, особенно в странах третьего мира, зависящих от импорта.

В Украине в период с апреля по май цены на продукты также выросли на 4,8%.

По данным BBC, перебои в работе рынков из-за локдаунов привели к дефициту продуктов и повышению цен. Особенно пострадали продовольственные рынки, система транспорта, наемные работники и поставщики из-за перебоев в производстве.

Так, например, Британский розничный консорциум (BRC) уже предупредил потребителей в Великобритании, что осенью могут столкнуться с повышением цен. В правительстве пообещали найти способы облегчить нагрузку на потребителей.

В отчете ООН также говорится, что около 155 млн человек пострадали из-за отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году — это максимальный показатель за последние 5 лет.

Напомним, что в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.

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