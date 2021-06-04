Экспортные цены на украинское подсолнечное масло упали на 17%

По состоянию на 3 июня экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до 1,27-1,28 тысячи долларов за тонну по сравнению с 20 мая.

Об этом передают "Українськi Новини" со ссылкой на данные аналитической платформы Refinitiv.

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"Многие маслозаводы Украины остановили закупку сырья из-за нехватки экспортного спроса. Цены на подсолнечное масло на базисе СРТ упали за последние 2 недели на 17%, до 1270-1280 долларов за тонну, сообщили участники рынка", — говорится в отчете аналитиков.

При этом экспортные котировки на масло старого урожая упали на 9-10%, до 1,38-1,4 тысячи долларов за тонну по FOB (поставка на борт) по сравнению с неделей ранее (27 мая).

В Refinitiv отметили, что интерес к закупкам подсолнечного масла старого урожая почти отсутствует, что привело к падению цен на семена подсолнечника в Украине.

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По данным аналитиков, импортеры не готовы платить высокую цену за подсолнечное масло на фоне существенной разницы в цене с соевым и пальмовым маслами, возникшей на рынке с мая.

Как сообщалось ранее, экспорт подсолнечного масла из Украины в сентябре-апреле 2020/21 маркетингового года минимальный за последние три сезона.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и ассоциация "Укролияпром" 19 апреля подписали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год.

Ранее подсолнечное масло подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине, являющейся крупнейшим экспортером этого продукта.

При этом, по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года, то есть с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив 783 тысячи тонн продукта.

Источник фото: Depositphotos.