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АПК 10 минут назад

Минэкономики предлагает запретить экспорт семечек до октября

В ведомстве хотят таким образом стабилизировать цены на подсолнечное масло

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает запретить до октября экспорт из Украины семян подсолнечника (дробленых или недробленых). Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, опубликованном на сайте министерства.

Им предлагается дополнить соответствующим пунктом список с указанием квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предусмотренный постановлением Кабмина №1329 от 28 декабря 2020 года.

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Разрешенный экспорт семечек предлагается указать в объеме "0 тонн". Такую меру предлагается применять с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Ныне аналогичные запреты действуют лишь на экспорт серебра, золота и лома драгоценных металлов.

Инициативу о запрете экспорта семечек в Минэкономики объясняют необходимостью стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке в связи с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что, по предварительным данным Госслужбы статистики, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2020 года прогнозируется на уровне 13,1 млн тонн, что на 13,9% меньше, чем в прошлом году, что обусловлено уменьшением урожайности на 20%.

"Вследствие климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало нового маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляло всего 36,9% к имеющемуся объему предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30% с 10450 грн/т до 13700 грн/т (без НДС)", — говорится в пояснительной записке к проекту.

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В настоящее же время спрос на сырье перерабатывающими предприятиями остается высоким за счет высокой конкуренции за него как на внутреннем, так и на мировом рынках: цены на семечки с начала маркетингового года выросли более чем 2,1 раза.

Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта в сентябре-марте 2020/2021 маркетингового года увеличились против соответствующего периода год назад в 6,8 раза и составили 183 тысяч тонн, констатируют в Минэкономики.

В связи с этим значительно выросли и цены на подсолнечное масло, в стоимости которого 85% составляет стоимость сырья. Так, по данным Госстата, средняя цена производителей масла подсолнечного нерафинированного в феврале выросла на 46% к сентябрю 2020 года, составив 32932 грн/т (к февралю 2020 года отмечен рост на 78%).

В то же время экспортная цена на подсолнечное масло с сентября 2020 года выросла к началу апреля еще больше — на 91% (а по сравнению с апрелем прошлого года — более чем в 2 раза) до уровня 1520-1580 долларов за тонну.

Напомним, что 19 апреля Минэкономики подписало с ассоциацией "Укролияпром" меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предельный объем экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году в размере 5,38 млн тонн.

Отметим также, что по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года, то есть, с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив туда 783 тысяч тонн этого продукта.

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