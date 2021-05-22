Экспорт украинского подсолнечного масла упал к минимуму за последние 3 сезона

Экспорт подсолнечного масла из Украины в сентябре–апреле 2020/21 маркетингового года минимальный за последние три сезона.

Об этом сообщают аналитики "УкрАгроКонсалта".

В частности, поставки украинского подсолнечного масла на внешние рынки достигли почти 4 млн тонн. Это — на 13,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Указано, что экспортный потенциал 2020/21 МГ снижен до 5,38 млн т (-19% к 2019/20 МГ, в пределах граничного объема экспорта, зафиксированного в Меморандуме между Минэкономики Украины и Ассоциацией "Укролияпром").

При этом динамика экспорта на ключевых рынках сбыта выглядит так: Китай (+40%), Индия (-7%), страны ЕС (-33%).

В то же время рост объемов экспорта наблюдается в направлении таких рынков: Республика Корея (+144%), Ливия (+56%), Саудовская Аравия (+26%).

В свою очередь снижение темпов экспорта отмечено в Испанию (-43%), Ирак (-40%) и Италию (-40%).

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и ассоциация "Укролияпром" 19 апреля подписали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год.

Ранее подсолнечное масло подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине, являющейся крупнейшим экспортером этого продукта.

При этом, по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года, то есть, с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив 783 тысяч тонн продукта.