Потребрынки 20 минут назад

Во всем мире стремительно дорожают продукты питания

Больше всего за месяц на мировых рынках возрос индекс цен на сахар

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На сегодняшний день в мире продолжают расти цены на продукты питания. Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, по информации FAO, в апреле текущего года индекс цен на продовольствие составил 120,9 пункта, что на 1,7% выше аналогичного показателя прошлого месяца.

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По сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года новый результат выше на 30,8%.

В организации отмечают, что больше всего за месяц возрос индекс цен на сахар, который поднялся на 3,9% из-за возможного дефицита продукта на рынке.

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Кроме того, демонстрируют рост индексы на масло — на 1,8%, на мясо — на 1,7% и на зерновые — на 1,2%.

Ранее сообщалось, что уровень потребительских цен в Украине в апреле 2021 года вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом 2021 года — на 0,7%.

В частности, с начала года инфляция в Украине составила 4,8% (уровень апреля к уровню декабря 2020 года).

Напомним, в марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года — на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года — на 8,5%.

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