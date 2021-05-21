Из-за пандемии в Украине упали продажи обуви, бытовой техники и товаров для строительства

По данным дашборда q.rating.zone, который показывает состояние украинской экономики в период карантина, все виды розничной торговли с начала пандемии показали падение, кроме продуктов питания. Но и там рост составил лишь 5%.

Об этом передает портал RAU.

Так, в апреле 2021 года общие объемы продаж продуктов питания через кассовые аппараты составили 13,5 млрд гривен, что на 5% больше, чем в 2020 году.

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Меньше всего украинцы тратят деньги на электронику и бытовую технику, где общие объемы продаж составили 1,3 млрд гривен, что на 12% меньше, чем в апреле прошлого года.

Также значительно упали продажи одежды и обуви — до 0,3 млрд гривен, что на 56% меньше даже в карантинный апрель 2020 года. Падение продемонстрировали, в том числе товары для дома и строительства, где объемы продаж показали отрицательную динамику -14% при сумме 2,6 млрд гривен общих продаж. Также на 15% уменьшились продажи через электронную коммерцию — 1,3 млрд гривен.

Инфографика розничной торговли Украины. Иллюстрация: q.rating.zone

При этом средний чек в марте 2021-го на продукты питания составил 146 гривен с НДС, на товары для дома и строительства — 302 гривни, одежда и обувь — 994 гривни, на электронику и бытовую технику — 2665 гривен, а на онлайн-площадках средний чек составлял 936 гривен.

На лекарства украинцы тратили в среднем 178 гривен.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказало, что мешает мировым брендам работать на территории Украины.