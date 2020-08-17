Какой купить крепеж для гипсокартона

Современный ремонт трудно представить без использования гипсокартона. Материал дает возможность легко сделать ровными стены, создать криволинейные перегородки, многоуровневые потолки и декоративные конструкции.

Основа, на которую крепятся такие листы, — металлический профиль. Используются для монтажа саморезы особых конструкций.

Саморезы для гипсокартона

Внешне такой саморез представляет стержень с острым концом, резьбой и шляпкой. Преимущество такого крепежа заключается в том, что при этом листы гипсокартона не трескаются и не ломаются. Такие соединения отличаются высокой прочностью на протяжении десятков лет. Внешне саморезы для гипсокартона напоминают обычные шурупы, но являются их более подходящей версией для работы с гипсокартоном.

Виды и особенности крепежа для гипсокартона

В строительных магазинах (например, в каталоге https://bulat-metal.com.ua/kupit-metizyi-krepezh/) сегодня большой выбор крепежа в розницу и оптом, который можно использовать для работы с гипсокартоном. Это может поставить в тупик человека, который никогда не сталкивался с подобной задачей.

Прежде всего подойдет крепеж, длина которого позволяет проходить через всю толщину, но и это еще не все правила. Перед тем, как купить крепеж, надо рассчитать нагрузку, которую будет нести соединение, на что влияет место крепления будущей конструкции из гипсокартона — стена или потолок.

Дюбель-гвозди

Для крепления к бетонным поверхностям такой крепеж является наиболее популярным. Дюбель-гвоздь представляет собой 3-х секционную нейлоновую распорную часть. При закручивании распорная часть раскрывается, упираясь в стенки в разных направлениях. Таким образом образуется прочное соединение.

Дюбель Molly

Крепление применяют в случаях, когда нужно зафиксировать предметы с большим весом. Конструкция представляет собой шуруп и втулку, выполненные из оцинкованной стали. Высокая прочность соединения обеспечивается специальными зубчиками, расположенными на втулке, которые и упираются в поверхность. После этого закручивают шуруп. Соединение при необходимости демонтируется.

Дюбель "Бабочка"

Он также может выдерживать большие нагрузки и состоит из дюбеля-самореза с пластиковым наконечником. Перед установкой необходимо подготовить монтажное отверстие, длина которого (при совпадении диаметров отверстия и крепежа) должна превышать на 5 мм длину дюбеля.

Главным отличием и преимуществом такого дюбеля является то, что его можно демонтировать из гипсокартона. Профили между собой часто используют саморезы типа "Блошка", которые имеют острый конец и вкручиваются без предварительной подготовки отверстия.