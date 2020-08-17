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Какой купить крепеж для гипсокартона

На что необходимо обратить внимание при выборе крепежа в строительных магазинах

Какой купить крепеж для гипсокартона Какой купить крепеж для гипсокартона

Современный ремонт трудно представить без использования гипсокартона. Материал дает возможность легко сделать ровными стены, создать криволинейные перегородки, многоуровневые потолки и декоративные конструкции.

Основа, на которую крепятся такие листы, — металлический профиль. Используются для монтажа саморезы особых конструкций.

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Саморезы для гипсокартона

Внешне такой саморез представляет стержень с острым концом, резьбой и шляпкой. Преимущество такого крепежа заключается в том, что при этом листы гипсокартона не трескаются и не ломаются. Такие соединения отличаются высокой прочностью на протяжении десятков лет. Внешне саморезы для гипсокартона напоминают обычные шурупы, но являются их более подходящей версией для работы с гипсокартоном.

Виды и особенности крепежа для гипсокартона

В строительных магазинах (например, в каталоге https://bulat-metal.com.ua/kupit-metizyi-krepezh/) сегодня большой выбор крепежа в розницу и оптом, который можно использовать для работы с гипсокартоном. Это может поставить в тупик человека, который никогда не сталкивался с подобной задачей.

Прежде всего подойдет крепеж, длина которого позволяет проходить через всю толщину, но и это еще не все правила. Перед тем, как купить крепеж, надо рассчитать нагрузку, которую будет нести соединение, на что влияет место крепления будущей конструкции из гипсокартона — стена или потолок.

Дюбель-гвозди

Для крепления к бетонным поверхностям такой крепеж является наиболее популярным. Дюбель-гвоздь представляет собой 3-х секционную нейлоновую распорную часть. При закручивании распорная часть раскрывается, упираясь в стенки в разных направлениях. Таким образом образуется прочное соединение.

Дюбель Molly

Крепление применяют в случаях, когда нужно зафиксировать предметы с большим весом. Конструкция представляет собой шуруп и втулку, выполненные из оцинкованной стали. Высокая прочность соединения обеспечивается специальными зубчиками, расположенными на втулке, которые и упираются в поверхность. После этого закручивают шуруп. Соединение при необходимости демонтируется.

Дюбель "Бабочка"

Он также может выдерживать большие нагрузки и состоит из дюбеля-самореза с пластиковым наконечником. Перед установкой необходимо подготовить монтажное отверстие, длина которого (при совпадении диаметров отверстия и крепежа) должна превышать на 5 мм длину дюбеля.

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Главным отличием и преимуществом такого дюбеля является то, что его можно демонтировать из гипсокартона. Профили между собой часто используют саморезы типа "Блошка", которые имеют острый конец и вкручиваются без предварительной подготовки отверстия.

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