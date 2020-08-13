Как правильно выбрать фасадный декор?

Выбор отделочных декоративных материалов для фасада — очень ответственное занятие, ведь облицовка делается один раз на многие годы. Опрометчивое решение может обернуться не только разочарованием, но и дополнительными затратами на переделку.

Если не знаете, из чего именно хотите сделать фасад и каким он должен получиться, обращайтесь в компанию Grafio Decor. Наши менеджеры с удовольствием подскажут оптимальный вариант и помогут воплотить в реальность любые архитектурные идеи.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Выбор отделки фасада и связанные с ним сложности

Сегодня фасадный декор выпускается в огромном ассортименте. Он производится из разных материалов, выполняется в различных стилистических направлениях, отличается формой, цветом, размером. Как не запутаться в таком изобилии?

На самом деле, правильно выбрать декор фасада сложно даже для профессионального дизайнера. Человек, который столкнулся с необходимостью приобретения облицовки впервые, скорее всего не справится с этой задачей.

Особенно трудно выбирать облицовку для уже готовых домов с незавершенным фасадом. Найти недостающие элементы в подходящем цвете и дизайне практически нереально. А если покупать декор из другой коллекции, он будет выбиваться из общей картинки, что очень бросается в глаза.

Декором называются элементы, которыми украшается фасад: молдинги, карнизы, подоконники, русты, замковые камни, пилястры, колонны, базы, капители, консоли и кронштейны. Одни лишь названия вводят в заблуждение. Разобраться во всем этом может только опытный специалист.

Почему стоит обратиться в компанию Grafio Decor?

Компания Grafio Decor предлагает ультрасовременный фасадный декор из пенопласта собственного производства. Мы стремимся облегчить выбор материалов для клиента. Поэтому мы создали очень удобный, понятный, простой виртуальный каталог.

На официальном сайте компании Grafio Decor товары для отделки фасадов разделены на категории по типу и предназначению. В каждой категории вы увидите список материалов с фотографиями и подробным описанием. Благодаря этому вы сможете заранее оценить преимущества и технические характеристики отделки, что убережет от необдуманных покупок.

Наши сотрудники сориентируют по сайту и направят в нужную категорию каталога. Позвоните по одному из указанных номеров (в зависимости от региона проживания). Во время телефонной консультации вы получите исчерпывающие ответы на все свои вопросы.

Преимущества сотрудничества с компанией Grafio Decor

Мы дорожим репутацией и стараемся улучшать ее с каждым новым заказом. Делаем все для того, чтобы удовлетворить потребности клиента в полной мере. Компанию Grafio Decor выбирают из-за многочисленных достоинств, таких как:

• персональное отношение к каждому покупателю;

• удобное оформление заказа через корзину;

• множество вариантов оплаты и доставки (покупатель может самостоятельно определить, как ему удобнее оплатить и доставить материалы);

• грамотная техническая поддержка;

• постоянное наличие предложенных товаров на складе.

В нашем ассортименте можно подобрать абсолютно все элементы декоративной отделки фасада, выполненные в едином стиле. Они будут идеально сочетаться друг с другом, благодаря чему ваше здание станет презентабельным и роскошным.

Если на сайте компании Grafio Decor вы не нашли желаемый фасадный декор, или же мечтаете об эксклюзивном фасаде, мы оперативно изготовим отделку на заказ по индивидуальному проекту. Выполним любые требования, даже самые неординарные и необычные. Для нас практически нет ничего невозможного.