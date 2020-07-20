Штукатурно-малярные работы и плиточные работы в Киеве: основные нюансы 

Любой ремонт включает в себя несколько стадий, на каждой из которых мастера выполняют определенный комплекс работ. Завершающим этапом является отделка (в том числе покраска потолков), позволяющая воплотить заранее продуманное оформление.

Чтобы избежать досадных ошибок и лишних расходов, комплекс отделочных работ стоит доверять только квалифицированным работникам. Только опытный маляр или плиточник в Киеве знают все тонкости дела и способны выполнить все безупречно.

Укладка плитки: что учитывать в процессе?

Выкладка разных видов плитки является довольно сложным процессом. Чтобы правильно уложить материал на поверхности, стоит разобраться во всех нюансах.

Особенности выполнения

Среди традиционных отделочных материалов плитка является наиболее универсальным вариантом. Она подходит для помещений с повышенной влажностью и температурой, а также для бассейнов. Положить кафель в ванной не так уж сложно, при этом материал прослужит на протяжении десятков лет. Простота в уходе является дополнительным преимуществом.

Чтобы почувствовать все эти выгоды, нужно разбираться во всех нюансах. Ведь укладка плитки на стену отличается от укладки такого материала на пол. Кроме разнообразия технологий выкладки, стоит ознакомиться также с разными видами плитками и особенностями их применения.

Услуги плиточника

Сталкиваясь с необходимостью положить плитку, многие не знают, куда же обратиться. Плиточные работы в Киеве выполняют как частные специалисты, так и специализированные компании. К примеру, в компании BRB вы можете нанять профессиональных мастеров, которым под силу укладка плитки на пол и стены любой сложности.

Перед началом работ они обязательно проводят несколько процедур:

очистка;

выравнивание;

нанесение специальных защитных средств.

Без этого плитка не сможет плотно прикрепиться к основанию, что приведет к убыткам и порче мебели. Если проводится укладка кафеля в ванной, мастер обязательно наносит также вещество, защищающее от чрезмерной влаги.

Штукатурно-малярные работы: нюансы работы

Отделка такого типа позволяет окрасить стены и потолки в разные цвета и оттенки. Комплекс таких работ, так же как и укладка плитки требует внимательности и наличия особых знаний. В данном случае понадобятся услуги маляра, который сможет сделать все качественно и аккуратно.

Мастер или бригада маляров всегда начинают с подготовки, а затем приступают к основным действиям. Покраска стен и потолков выполняется только после очистки, выравнивания и грунтовки. Далее наносится основной лакокрасочный состав.

Компания BRB — профессиональная отделка помещений

Отделка стен и других поверхностей представляет собой комплекс работ разной сложности. Мастера BRB способны выполнить любые из них. Они имеют соответствующую квалификацию и многолетний стаж работы в этой сфере.

С ними покраска стен в Киеве и облицовка плиткой пройдут быстро и незаметно. Для заказа услуг достаточно связаться с менеджером компании и обсудить все детали. Они предоставят всю необходимую информацию и помогут оформить заказ.