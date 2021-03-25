Гаджеты 50 минут назад

Philips продает бизнес по производству бытовой техники

Компания объявила о продаже своего бизнеса по производству бытовой техники азиатской компании Hillhouse Capital за €3,7 млрд. Это решение было принято потому, что бывший гигант электроники сейчас специализируется на сфере здравоохранения

Источник фото: blog.comfy.ua Источник фото: blog.comfy.ua
Источник фото: blog.comfy.ua

По заявлению инвестиционной компании Hillhouse Capital, у нее есть офисы в Гонконге, Пекине и Сингапуре. Брендом Philips она будет пользоваться в течение 15 лет, продавая кухонную, кофейную и другую бытовую технику, а также одежду, сообщает Gadgets 360.

"Я рад, что в Hillhouse Capital мы нашли новый дом для бизнеса бытовой техники, чтобы еще больше укрепить свое лидерство на рынке, сильный бренд и ряд новых инноваций", — заявил генеральный директор Philips Франс ван Хаутен.

Кратко и по делу в Telegram

Голландская компания Philips начинала свою деятельность более 100 лет назад как компания, занимающаяся осветительным оборудованием. Но в последние годы произошли серьезные изменения и бизнес переориентировался на область удаленного здравоохранения.

Читайте также:
Apple iMac Pro уходит навсегда

О намерении продать направление бытовой техники компания заявляла еще в январе 2020 года, планируя провести сделку в течение полутора лет. По информации компании, кроме стоимости продажи направления, Philips будет получать ежегодные платежи от аренды торговой марки и в общей сложности сумма сделки составит €4,4 млрд.

Несмотря на продажу, головной офис компании по производству бытовой техники останется в Голландии.

Читайте также:
WhatsApp перестает работать на смартфонах устаревших модификаций

"Мы с нетерпением ждем объединения усилий с Philips для выхода на новые рынки и использования новых возможностей роста во всем мире", — сказал Лей Чжан, основатель и исполнительный директор Hillhouse Capital.

"Мы согласны с миссией Philips — предлагать высококачественные продукты для поддержки здорового и полноценного образа жизни потребителей во всем мире".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Horizon Capital продала свою долю в медсети "Добробут"
Horizon Capital продала свою долю в медсети "Добробут"
"Чтобы было, как у Amazon": Rozetka намерена создать собственную платежную систему
"Чтобы было, как у Amazon": Rozetka намерена создать собственную платежную систему
Как продать старый айфон и не облажаться
Как продать старый айфон и не облажаться
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ проводит обыск в офисе "Украинского выбора"

  3. В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших

  4. С 27 марта локдаун вводится в Николаевской области

  5. Китай отреагировал на национализацию "Мотор Сичи"

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...