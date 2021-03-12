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1 час назад

Apple iMac Pro уходит навсегда

Apple больше не производит когда-то самый мощный свой компьютер — iMac Pro

Источник фото: appleinsider.com Источник фото: appleinsider.com
Источник фото: appleinsider.com

У всех желающих, кто хочет получить себе в распоряжение моноблок iMac Pro, осталось совсем немного времени, сообщает CNN.

На веб-сайте компании можно приобрести стандартную модель за $4999, но лишь пока она еще в наличии. А как только существующие запасы закончатся, iMac Pro больше не будет доступен — производить новые компания больше не будет.

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Apple выпустила iMac Pro в 2017 году, и в этом же году компьютер был признан "самым мощным Mac из когда-либо существующих".

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Универсальный компьютер, предназначенный для творческих людей и профессионалов, обладает расширенными возможностями для графики и 3D-рендеринга. Однако за последние несколько лет машина не получала серьезных обновлений.

В августе 2020 Apple дебютировала со своим 27-дюймовым iMac, который получил множество приверженцев из любителей Apple. Компания говорит, что текущая модель может быть настроена для удовлетворения потребностей профессионалов. Но те, кто хочет повысить производительность, могут выбрать Mac Pro — компьютер в корпусе типа "тауэр", который превосходит возможности iMac Pro.

Apple в 2021 году готовится к выпуску нового iMac, чтобы полностью заменить свои 21,5-дюймовые и 27-дюймовые модели.

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