Гаджеты 20 минут назад

WhatsApp перестает работать на смартфонах устаревших модификаций

Эта программа не будет работать на смартфонах под управлением операционной системы iOS 9

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Руководство мессенджера WhatsApp решило прекратить поддержку iPhone под управлением операционной системы iOS 9.

Как сообщает ITsider.com.ua со ссылкой на WABetaInfo, это означает, что программа не будет работать на смартфонах под управлением этой системы.

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По информации издания, устройства с iOS 9 из бета-версии 2.21.50 WhatsApp не смогут запускать приложение для обмена сообщениями.

Что касается Android, то в настоящее время приложение поддерживает все телефоны под управлением Android 4.0.3 или более поздней версии.

При этом, проблема коснется только смартфонов iPhone 4S, которые появились на рынке в 2011 году. В то же время, в большинстве стран они перестали продаваться в 2014 году.

В WhatsApp пока не объявили об официальном прекращении поддержки iOS 9, однако, как отмечают в издании, обновление мессенджера должен появиться в ближайшие недели.

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В то же время, пользователи, которые используют iPhone под управлением операционной системы iOS 9, могут попробовать обновить свои девайсы до более новой версии.

Однако, если устройство было исключено из цикла обновления iOS, они могут сделать резервное копирование чатов и экспортировать все необходимые данные.

Напомним, в начале января этого года мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, согласно которому теперь он будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

В частности, теперь мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

В начале декабря 2020 года Федеральная торговая комиссия США и почти каждый американский штат подали иски, обвиняя Facebook в нарушении антимонопольного законодательства.

 

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