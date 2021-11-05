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АПК 1 час назад

Мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет

Продукты стали дороже на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём 2020-го

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума. Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Продукты стали дороже на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём 2020-го.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

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Среднее значение индекса цен на продукты достигло 133,2 пункта и превысило уровень июля 2011 года. Рост индекса продолжается уже третий месяц подряд, уточнили в организации. Эксперты объяснили это продолжающимся повышением мировых цен на растительные масла, зерновые и молочную продукцию.

Цены на зерно в октябре 2021 года выросли на 3,2% по сравнению с сентябрём и на 22,4% год к году. Пшеница подорожала на 5% к сентябрю и на 38,3% в годовом выражении.

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Эксперты отметили, что цены растутиз-за ограниченного экспортного предложения на мировых рынках из-за урожая, который оказался меньше ожидаемого в главных странах‑экспортёрах — Канаде, России и США. Кроме того, выросли цены на ячмень, кукурузу и рис.

Индекс цен на растительные масла в октябре вырос на 9,6% по сравнению с сентябрём и также достиг максимума. Это случилось из-за подорожания пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. Цены на пальмовое масло растут несколько месяцев подряд из-за опасений низких объёмов производства в Малайзии из-за нехватки работников‑мигрантов.

Молочная продукция в октябре подорожала на 2,2% по сравнению с сентябрём и на 15,5% год к году на фоне резкого роста котировок мировых цен на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко из-за активного спроса и стремления покупателей увеличить запасы. На это повлияло сезонное снижение предложения и сокращение запасов, а также медленное производство молока в странах Тихого океана.

Цены на сахар в октябре, напротив, снизились на 1,8% к сентябрю. До этого сахар дорожал 6 месяцев подряд. Стоимость сахара всё равно на 40% выше, чем в октябре 2020 года. Это вызвано беспокойством из-за сокращения производства в Бразилии.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем; следовательно, снижение цен на этот вид продукции продолжается уже третий месяц.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии в этом году соберут более 110 000 тонн гречки.

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