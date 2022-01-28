Инфляция в 2022 году составит 7,7% – НБУ

В 2022 году инфляция в Украине замедлится до 7,7%, а реальный ВВП (внутренний валовый продукт – Delo.ua) увеличится на 3,4%. В дальнейшем рост экономики ускорится до около 4% в год.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь 2022 года.

Согласно отчету Нацбанка, достижению цели по инфляции в 2022 году будет мешать, прежде всего, перенос вторичных эффектов от высоких внешних цен на энергоносители и продовольствие.

"Это отразится на ценах широкого перечня товаров и услуг. Значительное влияние будет иметь рост затрат бизнеса на оплату труда и корректировку административных цен. Сохраняется и ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям", – сообщают в НБУ.

В документе говорится, что инфляцию будет подпитывать и устойчивый внутренний потребительский спрос.

Помимо этого, по прогнозам регулятора, усиление геополитической напряженности в конце 2021 – начале 2022 года также будет генерировать существенное давление на цены через курсовой канал и канал ожиданий.

"В то же время, постепенному замедлению инфляции будет способствовать усиление монетарной политики НБУ. Уже в январе НБУ повысил учетную ставку до 10% и объявил о дальнейших планах по усилению монетарной политики. Таким образом уже в первом полугодии 2022 года состоится переход к жестким монетарным условиям", – отмечают в НБУ.

По текущему прогнозу НБУ, цикл снижения учетной ставки начнется не раньше конца 2022 года.

Среди других важных факторов, способствующих замедлению инфляции, Нацбанк назвал коррекцию мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев, исчерпание последствий пандемии и постепенное утоление мирового инфляционного всплеска.

Как следствие, инфляция и дальше будет снижаться и в конце года замедлится до 7,7%.

"Впрочем, в течение года инфляционная динамика будет достаточно волатильной из-за эффектов базы сравнения. Базовая инфляция в краткосрочной перспективе также будет оставаться на уровне около 8% из-за вторичного эффекта от переноса производственных затрат. Впрочем, благодаря более жесткой монетарной политике она снизится до 6% в конце 2022 года", – подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ добавили, что возвращение инфляции к 5% ожидается в конце 2023 года.

Напомним, согласно данным Госстата, уровень потребительских цен на товары и услуги в Украине в декабре вырос на 0,6% относительно ноября, а относительно декабря прошлого года - на 10%.