Украину ждет высокая инфляция, малый рост ВВП и сильное падение урожая: прогноз от главы Concorde Capital Игоря Мазепы

Инвестиционная привлекательность Украины под большим вопросом, причем не только из-за рисков российского вторжения. Об этом в свежем интервью для Forbes рассказали владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа и главный аналитик компании Александр Паращий.

Delo.ua публикует тезисы прогнозов и выводов одного из самых успешных инвестбанкиров Украины.

Рост ВВП в 2022 году будет даже хуже скромного результата в 2021-м в 3%.

В 2021 году была высокая инфляция — 10%. В 2022 году, наверное, будет около того.

Вырастет себестоимость производства. Придется иметь дело с худшим видом инфляции – инфляцией производителей.

В ответ на инфляцию население сокращает потребление и соответственно спрос – средний чек в магазинах не растет.

Высокая инфляция стимулирует частных инвесторов больше вкладываться в бизнес. У кого есть лишние деньги, хотят оградить их от инфляции. Они будут инвестировать. У кого их нет – будут сокращать инвестиционные планы.

Не исключено сильное падение урожайности, поскольку некоторым сельским хозяйствам не хватит денег, чтобы в достаточных количествах закупить сырье для следующего агросезона.

Факт российской агрессии будет точно сдерживать и местных, и иностранных бизнесменов. Любая эскалация поставит на стоп любые проекты. Но бизнесмены не настроены что-либо существенно менять в своих инвестпрограммах из-за риска военного вторжения РФ. Игорь Мазепа Глава Concorde Capital Игорь Мазепа

Борьба между властью и олигархами, которая выходит за любые границы, очень плохо влияет на инвестиционный климат – инвесторы понимают, что государство само готово нарушать правила игры. Но если это окажется успешным и в Украине нормально заработает антимонопольное законодательство, появится больше конкурентных отраслей. Возможно, тогда увидим что-то вроде инвестбума.

Средний ценник сделок в Украине вырос. Еще несколько лет назад максимальный соствавлял $150-200 млн, сейчас мы видим гораздо большие сделки с суммами в $500 млн или выше.

Сейчас деньги имеют те бизнесмены, которые сидят на commodities (биржевый товар — Delo.ua), IT.

Напомним, ранее Игорь Мазепа выступил на Business Wisdom Summit, где рассказал, какие инвестиции в уходящем году были одновременно удачными и провальными, почему криптовалюты заставляют мозг работать эффективнее и какие компании он готовит к IPO после успешного кейса с футбольным клубом “Верес”.