В Госстате озвучили данные по инфляции за 2021 год: что подорожало больше всего

Уровень потребительских цен на товары и услуги в Украине в декабре вырос на 0,6% относительно ноября, а относительно декабря прошлого года - на 10%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. А в рамках периода января-декабря 2021 года относительно всего 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 9,4%.

В свою очередь, базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем составила 0,4%, а за год в целом – 7,9%.

Декабрьские цены на продукты питания за год выросли в среднем на 13,3%, в том числе на 18,7% подорожал хлеб, на 12,9% - мясо, на 9,3% - рыба, на 11,3% - молоко, на 10,3% - сыр, на 19% - яйца, на 13,6% - мас, на 12,7% - овощи.

Больше всего выросло в цене подсолнечное масло (на 38,8%) и сахар (на 28,3%). При этом фрукты в первый месяц зимы, по официальным данным, стоили даже дешевле - на 10,2% - чем год назад.

В среднем за год цены больше всего выросли также на сахар (+61,5%), на подсолнечное масло (+57,7%) и на яйца (+47%). Фрукты и овощи в течение 2021 года в Украине продавались в среднем дешевле, чем в 2020-м, на 2,1% и 3,9% соответственно.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли относительно декабря 2020 года на 9,4%, а на безалкогольные напитки - всего на 3,8%.

Относительно же ноября в декабре больше всего подорожали овощи (на 9,1%, что объясняется сезонностью) и яйца (сразу на 10%), еще на 3% выросли цены на молоко.

В то же время одежда и обувь в последнем месяце года стоили соответственно на 3,6% и 4,1% меньше, чем годом ранее, а в целом в 2021 году подешевели даже чуть больше - на 4,4% и 4,8% соответственно.

Цены на железнодорожные билеты выросли за год почти на 15%, а на автотранспорт - почти на 20%. В то же время горюче-смазочные материалы с декабря 2020 года подорожали даже больше - на 26,5%.

Также в декабре украинцы на 26,5% больше платили за электроэнергию, на 18,6% - за услуги канализации, на 15,5% - за газ, на 11,8% - за воду. Наибольший же рост среди всех категорий товаров и услуг в течение всего 2021 года против 2020-го пришелся на газ, подорожавший сразу на 65,8%.

Отметим при этом, что в Офисе президента из-за подорожания сырья для продовольствия уже допускают введение продуктовых карточек для неблагополучных слоев населения, которые будут привязаны к системе госуслуг "Дія".

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