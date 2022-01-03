Инфляция в Турции за год превысила 36%

Годовая инфляция в Турции взлетела до самого высокого уровня за 19 лет, обнажив всю глубину валютного кризиса, спровоцированного политикой президента страны Реджепа Эрдогана.

Об этом сообщает Reuters.

Потребительские цены выросли на 36,08%, превысив средний прогноз в 30,6%, при этом основные продукты и услуги, такие как транспорт, еда и напитки, на которые в 2021 году приходилось увеличивать долю доходов турецких домохозяйств, стали расти еще быстрее.

По данным Турецкого статистического института, только в декабре индекс потребительских цен сделал резкий скачок в сторону двузначного значения в 13,58%.

В прошлом году турецкая лира упала на 44% от своей стоимости, поскольку центральный банк Турции снизил процентные ставки под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который поставил ставки по кредиту и экспорт выше стабильности валюты.

Некоторые экономисты прогнозировали, что к весне инфляция может достичь 50%, если направление денежно-кредитной политики не будет немедленно изменено.

"Ставки должны быть немедленно и решительно повышены", - сказала Озлем Деричи Сенгул, партнер и сооснователь консалтинговой компании Spinn Consulting в Стамбуле.

Однако она добавила, что центральный банк вряд ли предпримет какие-либо действия и годовая инфляция "вероятно, достигнет 40-50% к марту", поскольку ​​к тому времени добавится рост цен, в том числе и повышение минимальной заработной платы на 50%.

Прошлый год был худшим для лиры почти за два десятилетия, в то время как годовой индекс потребительских цен был самым высоким (37,0%) в сентябре 2002 года, за два месяца до прихода к власти партии Эрдогана.

Эрдоган в прошлом году сменил руководство центрального банка. Банк снизил учетную ставку до 14% с 19% с сентября, в результате чего реальная доходность Турции оказалась крайне отрицательной, что напугало вкладчиков и инвесторов.

Последующий ускоряющийся рост цен и падение лиры также пошатнули бюджеты домашних хозяйств и компаний, нарушили планы поездок и заставили многих турок изо всех сил пытаться сократить расходы. В прошлом месяце многие граждане стояли в очереди за субсидированным хлебом в Стамбуле, где, по словам муниципалитета, стоимость жизни выросла на 50% за год.

Центральный банк утверждал, что рост цен определяли временные факторы, и прогнозировал уровень инфляции на конец года в 18,4%.

Сенгуль из Spinn Consulting предположила, что с учётом опубликованных в понедельник данных этот аргумент полностью себя исчерпал.

"Это отражает порочный круг инфляции спроса, которая очень опасна, потому что центральный банк подразумевал, что ценовое давление было вызвано ростом издержек (ограничением предложения), и что он ничего не может с этим поделать", - сказала она.

Отражая стремительный рост цен на импорт, декабрьский индекс цен производителей вырос на 19,08% в месячном исчислении и на 79,89% в годовом исчислении. Годовые цены на транспорт выросли на 53,66%, а корзина продуктов питания и напитков подскочила на 43,8%.

Экономическая нестабильность также отражается в опросах общественного мнения по поводу руководства Эрдогана в преддверии выборов, намеченных на середину 2023 года.

Лира достигла рекордного минимума в 18,4 по отношению к доллару в декабре, а затем резко выросла две недели назад после интервенций на рынке при поддержке государства, а также после того, как Эрдоган объявил о схеме защиты депозитов в лирах от волатильности валюты.

В связи с этим рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны до негативного.

Экономисты и оппозиция критикуют политику Эрдогана, ведь отказ от более жесткой монетарной политики приводит к ускорению роста цен.

Несмотря на то, что экономика Турции переживает не самые лучшие времена, Владимир Зеленский надеется, что в 2022 году Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).