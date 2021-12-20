Эрдоган своим заявлением обвалил курс лиры до нового исторического минимума

Курс турецкой лиры установил новый исторический минимум (17,6 лиры к одному доллару США), что сделало ее самой обесцененной валютой в мире.

Как передает Reuters, очередное падение курса случилось после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральным банком.

Так, Эрдоган в своем выступлении 19 декабря сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года.

Кроме этого, он заявил, что высокие проценты — это ростовщичество, которое не приветствуется исламом.

"Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требует (исламское учение)", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее центробанк Турции в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%. Многие аналитики расценивают это как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.

В свою очередь экономисты и оппозиционные законодатели считают, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно. По их мнению, это привело к резкому росту цен на импорт.

При этом Эрдоган защищает текущую экономическую программу, приоритетами которой являются экспорт и кредитование.

За последний месяц турецкая лира потеряла уже 35% своей стоимости, а с начала года — половину. Это сделало ее самой обесцененной валютой мира за последние три года.

Чтобы остановить инфляцию, которая по итогам ноября составила 21%, а к концу года ожидается на уровне 30%, центробанк продал $6 млрд, что еще более сократило валютные резервы страны.

Напомним, 16 декабря турецкая валюта обесценилась к доллару до 15,58 за единицу американской валюты.

Предыдущий исторический минимум турецкая валюта установила 13 декабря.

Ранее сообщалось, что турецкая лира была признана худшей валютой 2020 года, обогнав даже бразильский реал.