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Эрдоган своим заявлением обвалил курс лиры до нового исторического минимума
Курс турецкой лиры установил новый исторический минимум (17,6 лиры к одному доллару США), что сделало ее самой обесцененной валютой в мире.
Как передает Reuters, очередное падение курса случилось после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральным банком.
Так, Эрдоган в своем выступлении 19 декабря сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года.
Кроме этого, он заявил, что высокие проценты — это ростовщичество, которое не приветствуется исламом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требует (исламское учение)", — подчеркнул Эрдоган.
Ранее центробанк Турции в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%. Многие аналитики расценивают это как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.
В свою очередь экономисты и оппозиционные законодатели считают, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно. По их мнению, это привело к резкому росту цен на импорт.
При этом Эрдоган защищает текущую экономическую программу, приоритетами которой являются экспорт и кредитование.
За последний месяц турецкая лира потеряла уже 35% своей стоимости, а с начала года — половину. Это сделало ее самой обесцененной валютой мира за последние три года.
Чтобы остановить инфляцию, которая по итогам ноября составила 21%, а к концу года ожидается на уровне 30%, центробанк продал $6 млрд, что еще более сократило валютные резервы страны.
Напомним, 16 декабря турецкая валюта обесценилась к доллару до 15,58 за единицу американской валюты.
Предыдущий исторический минимум турецкая валюта установила 13 декабря.
Ранее сообщалось, что турецкая лира была признана худшей валютой 2020 года, обогнав даже бразильский реал.