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Экономика
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Эрдоган своим заявлением обвалил курс лиры до нового исторического минимума

Эрдоган в своем выступлении сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images

Курс турецкой лиры установил новый исторический минимум (17,6 лиры к одному доллару США), что сделало ее самой обесцененной валютой в мире.

Как передает Reuters, очередное падение курса случилось после заявления президента страны Реджепа Эрдогана о продолжении политики снижения учетной ставки центральным банком.

Так, Эрдоган в своем выступлении 19 декабря сравнил волатильность валюты с антиправительственными выступлениями 2013 года.

Кроме этого, он заявил, что высокие проценты — это ростовщичество, которое не приветствуется исламом.

"Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать все, что требует (исламское учение)", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее центробанк Турции в очередной раз снизил учетную ставку с 15% до 14%. Многие аналитики расценивают это как доказательство вмешательства Эрдогана в политику регулятора.

В свою очередь экономисты и оппозиционные законодатели считают, что быстрое смягчение денежно-кредитной политики безрассудно. По их мнению, это привело к резкому росту цен на импорт.

При этом Эрдоган защищает текущую экономическую программу, приоритетами которой являются экспорт и кредитование.

За последний месяц турецкая лира потеряла уже 35% своей стоимости, а с начала года — половину. Это сделало ее самой обесцененной валютой мира за последние три года.

Чтобы остановить инфляцию, которая по итогам ноября составила 21%, а к концу года ожидается на уровне 30%, центробанк продал $6 млрд, что еще более сократило валютные резервы страны.

Напомним, 16 декабря турецкая валюта обесценилась к доллару до 15,58 за единицу американской валюты.

Предыдущий исторический минимум турецкая валюта установила 13 декабря.

Ранее сообщалось, что турецкая лира была признана худшей валютой 2020 года, обогнав даже бразильский реал.

Автор:
Дмитрий Нарожный