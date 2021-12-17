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Турецкая лира установила рекорд по падению
Турецкая лира установила очередной рекордный минимум на фоне того, как Центральный банк снижает процентные ставки четвертый месяц подряд, сообщает loomberg.
После принятия решения лира упала на 5,4%, до 15,6583 за доллар. 16 декабря под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана официальные лица снизили ставку недельного репо еще на 100 базисных пунктов, до 14%.
В агентстве отмечают, что падение валюты может поставить под угрозу ее стабильность и разжечь инфляцию, которая в Турции идет самыми быстрыми темпами за три года.
Как передает Reuters, 16 декабря турецкая валюта обесценилась к доллару до 15,58 за единицу американской валюты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Предыдущий исторический минимум турецкая валюта установила 13 декабря.
В этом году стоимость доллара по отношению к лире выросла более чем вдвое, что сильно ударило по большой экономике Турции. В течение ноября — на 26%.
Основной причиной падения лиры считается позиция президента Реджепа Тайипа Эрдогана, настаивающего на снижении ключевой ставки, несмотря на разгон инфляции (в ноябре она превысила 20%).
Напомним, в марте этого года курс турецкой лиры упал на 17% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган внезапно уволил председателя Центрального банка Наджи Агбала.
Эрдоган уволил Агбала вечером 19 марта, назначив вместо него бывшего министра финансов и бывшего депутата парламента от правящей Партии справедливости и развития Шахапа Кавджиоглу. Это вызвало обеспокоенность инвесторов относительно политического вмешательства в денежно-кредитную политику.