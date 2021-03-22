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2 часа назад

Турецкая лира обрушилась после увольнения главы центробанка

Главу центробанка сменили после резкого поднятия основной процентной ставки до 19%

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Курс турецкой лиры упал на 17% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган внезапно уволил председателя Центрального банка Наджи Агбала. Как передает "Радио Свобода", в начале торгов 22 марта в Азии турецкая валюта торговалась на близком к рекордному минимуме в 8,36 доллара за лиру, по сравнению с 7,21 в конце прошлой недели.

Отмечается, что такое падение грозит масштабным кризисом валюты и платежного баланса Турции, поскольку некоторые местные банки уже приостановили обмен валюты и операции с золотом.

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Эрдоган уволил Агбала вечером 19 марта, назначив вместо него бывшего министра финансов и бывшего депутата парламента от правящей Партии справедливости и развития Шахапа Кавджиоглу. Это вызвало обеспокоенность инвесторов относительно политического вмешательства в денежно-кредитную политику.

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Решение было принято на следующий день после того, как Центробанк Турции резко поднял основную процентную ставку — в третий раз за пять месяцев — с 17 до 19%.

На повышение процентных ставок положительно отреагировали финансовые рынки, но это противоречит позиции Эрдогана, что более высокие процентные ставки вызывают инфляцию, тогда как почти все экономисты согласны с тем, что они ее замедляют.

При этом слабость лиры может ухудшить инфляцию в стране, поскольку Турция зависит от импорта энергоносителей и товаров для своей промышленности по ценам в долларах.

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