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Валюта 60 минут назад

Названа худшая денежная валюта мира 2020 года

Bloomberg назвал валюту-лузера года

Банкноты турецкой лиры. Фото: Unsplash Банкноты турецкой лиры. Фото: Unsplash
Банкноты турецкой лиры. Фото: Unsplash

Худшей валютой 2020 года признана турецкая лира, обогнав даже бразильский реал.

При этом валюта показывает худшую динамику на развивающихся рынках в этом году, сообщает Bloomberg.

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Указано, что 3 ноября лира упала до 8,54 TRY/$ (-1,4%). Стоимость турецкой лиры падает уже 10 дней подряд.

Сообщается, что в этом году потери лиры по отношению к доллару достигли почти 30%. По отношению к евро стоимость лиры впервые упала до 10 TRY.

Как отмечается, падение лиры ускорилось с тех пор, как в октябре турецкий центральный банк не оправдал ожиданий и оставил без изменений ключевую процентную ставку РЕПО. При этом центральный банк продолжал принимать скрытые меры для повышения стоимости заимствований.

Негативно влияет на лиру и возможность победы на выборах в США Джо Байдена. Считается, что он займет более жесткую позицию в отношении Турции, чем президент Дональд Трамп. В частности, это касается покупки Турцией российских систем противоракетной обороны.

Торговцы лирой также обеспокоены растущим дефицитом статей платежного баланса Турции, сокращением валютных резервов, геополитической напряженностью и ухудшением ситуации с COVID-19.

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Напомним, 8 мая 2019 года произошло рекордное падение турецкой лиры по отношению к доллару (7,3 лиры за доллар). Тогда правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах.

В январе 2020 года Bloomberg называл аргентинский песо самой слабой валютой. Стоимость валюты тогда упала до 80,4 ARS/$.

В июне 2020 года индийский руппи был худшей валютой в Азии по версии Bloomberg. Тогда ее стоимость упала за полгода на 5,6% по отношению к доллару.

Ранее стало известно, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.

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