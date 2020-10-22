В PayPal скоро можно будет покупать и хранить криптовалюту

Крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.

Об этом сообщила пресс-служба платежной системы, передают "Ведомости".

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"Чтобы улучшить понимание потребителями и принятие криптовалюты, компания вводит возможность покупать, хранить и продавать избранные криптовалюты, первоначально с использованием биткойнов, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, непосредственно в цифровом кошельке PayPal", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, услуга станет доступна клиентам PayPal из США в ближайшие недели.

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В компании уточнили, что на международные рынки она будет распространена в первой половине следующего года.

Тогда же возможность проводить операции с цифровыми валютами появится у пользователей мобильного платежного сервиса Venmo, принадлежащего PayPal.

Хранить криптовалюты в PayPal можно будет бесплатно. Кроме того, до конца текущего года система откажется от взимания платы за обслуживание при покупке и продаже цифровых валют.

Ранее сообщалось, что PayPal стала первой из 28 заявленных ранее участников проекта по созданию криптовалюты Libra, которая официально покинула программу.