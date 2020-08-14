IT и Телеком 50 минут назад

Платежная система Facebook Pay стала доступной в Украине

Сервис Facebook Pay пока доступен только в десктопной версии

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины.

Он позволяет украинским пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту социальной сети, сообщает Liga.Tech.

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Указано, что редактору издания удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook.

"Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal", — говорится в сообщении.

Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.

В то же время пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии.

Напомним, в ноябре 2019 года компания Facebook представила Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

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Известно, что с помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.

При этом пока неизвестно, какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp.

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