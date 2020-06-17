WhatsApp запустил денежные переводы через Facebook Pay

Мессенджер WhatsApp запускает функцию электронных переводов через платежную систему Facebook для бразильских пользователей.

Об этом сообщил основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг в своем блоге.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что платежи будут осуществляться через платежную систему Facebook Pay, о запуске которой компания объявила еще осенью 2019 года.

Предполагается, что с помощью этой системы пользователи смогут отправлять деньги или оплачивать покупки в местных компаниях просто в мессенджере.

В WhatsApp отмечают, что в Бразилии насчитывается более 10 млн малых и микропредприятий.

"Теперь клиенты могут не только просмотреть каталог магазина, но и рассчитаться за приобретенные в нем товары", — уточнили в компании.

При этом новый платежный сервис поддерживает карты бразильских банков Banco do Brasil, Nubankи Sicredi. Также компания сотрудничает с ведущей платежной системой в Бразилии — Cielo.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователям необходимо ввести специальный шестизначный PIN-код и приложить отпечаток пальца.

Поскольку функция платежей работает через платежную систему Facebook Pay, в будущем компания планирует разрешить использовать одну и ту же карточку во всех сервисах Facebook.

Читайте также: Facebook планирует превратить криптовалюту Libra в глобальную платежную систему

Известно, что для пользователей услуга будет бесплатной, а с предприятий платежная система будет взимать комиссию за обработку клиентских платежей.

Таким образом, 15 июня функция платежей в WhatsApp начала действовать на территории Бразилии. Однако Facebook обещает, что очень скоро этот сервис станет доступным и в других странах.

Ранее компания Facebook презентовала Facebook Pay — единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.