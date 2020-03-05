Facebook планирует превратить криптовалюту Libra в глобальную платежную систему

Компания Facebook Inc. и ее партнеры рассматривают вопрос о реорганизации проекта криптовалюты Libra, чтобы сеть принимала несколько криптовалют, в том числе, выпущенных центральными банками, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Libra могут превратить в аналог платежной системы. В таком случае, средний потребитель в США может не увидеть большой разницы между этой криптовалютой и существующими платежными системами, управляемыми PayPal Holdings Inc., или многочисленными стартапами fintech.

"Ассоциация Libra не изменила своей цели создания глобальной платежной сети, соответствующей нормативным требованиям, и базовые принципы проектирования, которые поддерживают эту цель, не изменились", — сказал руководитель отдела политики и коммуникаций Libra Данте Диспарт.

Как первоначально предполагалось, что цифровая валюта Libra будет создана на основе стабильных активов, таких как доллар США, государственные облигации, евро, сингапурские доллары, фунты стерлингов и японская иена.

Резерв, состоящий из этих валют и долговых инструментов, будет поддерживать маркер, стоимость которого будет корректироваться вместе с рыночной стоимостью базовых активов.

Когда основатель Facebook Марк Цукерберг презентовал Libra, он заявил, что планирует создать единую глобальную цифровую валюту. С ее помощью любой желающий — а на сегодняшний день 1,7 млрд человек не имеют банковского счета — сможет отправить деньги в любую точку мира с небольшими затратами, так же легко, как отправить текстовое сообщение.

Однако планы почти сразу же "сели на мель". Законодатели США заявили, что не доверяют Facebook в управлении финансовой сетью после громких ошибок компании в других областях, особенно из-за неоднократных неудач в защите пользовательских данных.

Чиновники в некоторых центральных банках сказали, что новая цифровая монета может угрожать безопасности их собственных валют, в то время как министры финансов обеспокоены тем, что это может привести к отмыванию денег. Некоторые европейские регуляторы уверены, что проект никогда не получит одобрения.

Одним из главных препятствий для выпуска Libra респонденты назвали действия регуляторов. При этом проект продолжает развиваться — на днях стало известно, что участники ассоциации Libra проголосовали за создание Технического руководящего комитета и избрали пять членов-экспертов.

Напомним, 18 июня компания Facebook представила собственную криптовалюту под названием Libra.

Как сообщил на своей странице в Facebook ее глава Марк Цукерберг, компания создала специальное дочернее предприятие Calibra для предоставления финансовых услуг, связанных с использованием криптовалюты Libra.

По данным Financial Times, все партнеры Facebook, среди которых такие известные бренды как Visa, Mastercard, PayPal и Uber, вошли в некоммерческую ассоциацию Libra.

Позднее стало известно, что они не решаются слишком тесно связываться с проектом Libra из-за проблем Facebook с регуляторами по всему миру, шаткой репутации компании в отношении конфиденциальности и и неопределенного статуса криптовалют.

После этого PayPal, а вслед за ней Visa, Stripe, Mastercard и Mercado Pago, а также площадка онлайн-торговли eBay вышли из проекта по разработке цифровой валюты Libra.