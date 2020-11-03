  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 50 минут назад

Гривня дешевеет, несмотря на усилия НБУ

Спрос на иностранную валюту на межбанковских валютных торгах превышает предложения

Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ
Фото: Юлия Березовская/Пресс-центр НБУ

В первый банковский день ноября Нацбанк наряду с государственными банками, Ощадбанком и Укргазбанком, пытались удержать курс гривни на межбанковских валютных торгах от наметившегося серьезного проседания — спрос на валюту значительно превышал предложения. Уже в первой половине дня регулятор продал на межбанке около 25 млн долларов, после обеда — еще порядка 50 млн долларов. Ощадбанк выходил на межбанк с продажей валюты в первой половине дня, Укргазбанк — во второй.

Тем не менее, курс доллара все же вырос с утренних 28,51/28,53 до 28,61/28,625 грн/доллар к концу дня.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Покупателями иностранной валюты в основном выступали импортеры нефтепродуктов, крупные ритейлерские сети и нерезиденты.

3 ноября рынок валют будет следить за проведением аукциона по ОВГЗ. Минфин выставил на продажу государственные бумаги новых выпусков на 119, 357 и 1092 дня. Ожидается, что основными покупателями здесь будут банки, которые получили на прошлой неделе рефинансирование от НБУ.

Главным внешним фактором влияния на курс гривни будут, естественно, проведение выборов в США и зависящее от них поведение курса евро/доллар.

Тем временем, 3 ноября по сравнению со вчерашним днем, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 копеек — с 28,4507 грн/доллар до 28,5827 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 3 ноября:

✅ 1 доллар США —  28,5827 грн;

✅ 1 евро — 33,2917 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1308 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,976 грн.

На межбанковском валютном рынке 3 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже подорожал на 4,5 копейки. 2 ноября торги закрылись на уровне 28,61/28,625 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,645/28,66 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже вырос в среднем на 15 копеек. 3 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,4287/33,4462 грн за евро. 2 октября закрылись на уровне 33,2791/33,2937 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,55-28,80 грн/доллар, по евро — 32,90-33,75 грн/евро.

Читайте также:
"До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,65 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,70 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,55/28,60 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,28/33,39 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке вырос на 13 копеек, в продаже — на 14 копеек. 2 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,15/33,25 грн/евро.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Нацбанк перестал сдерживать курс гривни: как сильно подорожает доллар
Нацбанк перестал сдерживать курс гривни: как сильно подорожает доллар
Доллар растет, евро дешевеет: что движет курсом
Доллар растет, евро дешевеет: что движет курсом
"До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь
"До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

  3. Вернуть электронное декларирование новым законом невозможно — ЦПК

  4. Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)

  5. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...