Гривня дешевеет, несмотря на усилия НБУ

В первый банковский день ноября Нацбанк наряду с государственными банками, Ощадбанком и Укргазбанком, пытались удержать курс гривни на межбанковских валютных торгах от наметившегося серьезного проседания — спрос на валюту значительно превышал предложения. Уже в первой половине дня регулятор продал на межбанке около 25 млн долларов, после обеда — еще порядка 50 млн долларов. Ощадбанк выходил на межбанк с продажей валюты в первой половине дня, Укргазбанк — во второй.

Тем не менее, курс доллара все же вырос с утренних 28,51/28,53 до 28,61/28,625 грн/доллар к концу дня.

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Покупателями иностранной валюты в основном выступали импортеры нефтепродуктов, крупные ритейлерские сети и нерезиденты.

3 ноября рынок валют будет следить за проведением аукциона по ОВГЗ. Минфин выставил на продажу государственные бумаги новых выпусков на 119, 357 и 1092 дня. Ожидается, что основными покупателями здесь будут банки, которые получили на прошлой неделе рефинансирование от НБУ.

Главным внешним фактором влияния на курс гривни будут, естественно, проведение выборов в США и зависящее от них поведение курса евро/доллар.

Тем временем, 3 ноября по сравнению со вчерашним днем, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 копеек — с 28,4507 грн/доллар до 28,5827 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 3 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,5827 грн;

✅ 1 евро — 33,2917 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1308 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,976 грн.

На межбанковском валютном рынке 3 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником в покупке и в продаже подорожал на 4,5 копейки. 2 ноября торги закрылись на уровне 28,61/28,625 грн/доллар, во вторник открылись курсом — 28,645/28,66 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже вырос в среднем на 15 копеек. 3 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,4287/33,4462 грн за евро. 2 октября закрылись на уровне 33,2791/33,2937 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,55-28,80 грн/доллар, по евро — 32,90-33,75 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,65 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,70 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу — 28,55/28,60 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,28/33,39 грн/евро. По сравнению с понедельником курс евро в покупке вырос на 13 копеек, в продаже — на 14 копеек. 2 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,15/33,25 грн/евро.