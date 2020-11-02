"До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь

Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,2989 до 28,4383 грн/доллар (+0,49%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,1309 до 33,2984 грн (+0,51%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

"Практически одинаковый рост доллара и евро связан с тем, что валютная пара EUR/USD на мировом рынке по итогам месяца практически не изменилась, и осталась вблизи 1,1710", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Снижение курса гривни в октябре аналитик связывает, в первую очередь, с увеличением спроса на валюту, вызванным постепенным восстановлением деловой активности и ростом спроса со стороны импортеров. "Можно обратить внимание, что, по сравнению с сентябрем, снижение гривни замедлилось. Тогда доллар подорожал на 3,0%, а евро — на 1,2%. Если говорить о динамике с начала года, гривня снизилась к "американцу" на 16,7%", — отмечает Иосуб.

Вместе с этим аналитик отмечает, что среди валют бывшего СССР гривня показала в октябре не самый слабый результат по отношению к доллару. "Слабее гривни оказался кыргызский сом (-2,7% за месяц), армянский драм (-1,1%) и казахский тенге (-0,7%)", — говорит он.

"Новое руководство НБУ, несмотря на скандалы в правлении регулятора, продолжает подчеркивать преемственность своей политики на валютном рынке. Речь идет о сохранении режима таргетирования инфляции, при котором стабильность цен важнее колебаний номинальных обменных курсов, и об ограниченном вмешательстве на валютный рынок. Цель выхода регулятора на валютный рынок — сглаживание сильных колебаний, а не борьба с рыночной тенденцией или стремление установить некий желаемый курс. НБУ не устает напоминать, что не таргетирует курс, то есть не ставит целью достижение какого-то его значения и не "защищает" определенные уровни курса", — оценивает влияние политики НБУ на курс гривни Иосуб.

Аналитик отмечает, что при сохранении политики невмешательства, регулятора нынешний тренд на снижение гривни в октябре уже замедлился, по сравнению с сентябрем, и может скоро окончательно выдохнуться по мере активизации экспорта аграрной продукции и увеличения валютной выручки аграриев. "На пользу гривне может пойти и снижение цен на нефть, если оно будет продолжено. Это приведет к удешевлению импортируемых энергоносителей. В начале ноября нефть уже снизилась к уровням конца мая", — говорит Иосуб.

По прогнозам старшего аналитика "Альпари", доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн/доллар, евро — в диапазоне 32,6-34,0 грн/евро. "Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке", — отмечает Вадим Иосуб.

Тем временем, сегодня, по сравнению с 30 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 копейку — с 28,4383 грн/доллар до 28,4507 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 2 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,4507 грн;

✅ 1 евро — 33,2475 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,0852 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,9091 грн.

На межбанковском валютном рынке 2 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 30 октября торги закрылись на уровне 28,50/28,52 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,51/28,53 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 13 копеек. 2 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,14/33,17 грн за евро. 30 октября закрылись на уровне 33,27/33,30 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,40-28,65 грн/доллар, по евро — 32,90-33,30 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,55 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,60 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,48/28,52 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 7 копеек, в продаже — на 8 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,15/33,25 грн/евро. По сравнению с пятницей, курс евро в покупке снизился на 2 копейки, в продаже — на 4 копейки. 30 октября утром евро торговался в диапазоне 33,17/33,29 грн/евро.