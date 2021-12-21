Украина и Турция могут договориться о создании зоны свободной торговли в 2020 году — Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что в 2022 году Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Об этом он заявил 21 декабря во время выступления на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Мы должны расширить соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда будет визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину", — сказал Зеленский.

Глава государства обратился к дипломатам с просьбой двигаться в сторону упрощения торговых отношений с другими странами, в том числе с США, Японией и другими перспективными торговыми партнерами.

"Следует отходить от шаблонного видения, постоянно искать новые возможности, постоянно искать новые рынки. Это амбициозно, и это именно результат", — добавил глава государства.

Переговоры по подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией начались еще в 2011 году.

Зеленский говорил, что соглашение о ЗСТ с Турцией "на финишной прямой", еще в октябре 2020 года. Тогда он также "ожидал подписания соглашения о свободной торговле с Турцией в ближайшие сроки".

Спустя 10 лет после начала переговоров, в апреле 2021 года, во время встречи президента Зеленского с турецким коллегой Эрдоганом стороны договорились о перепроверке спорных вопросов.

Тем временем экономика Турции переживает не самые лучшие времена. Накануне Эрдоган своим заявлением обвалил курс лиры до нового исторического минимума. Вскоре курс национальной валюты вернулся к росту после рекордного падения.

Этот скачок стал самым большим дневным торговым диапазоном за всю историю наблюдений.