Курс турецкой лиры развернулся к росту после рекордного падения

Курс турецкой лиры продолжает укрепляться после падения до исторического минимума накануне. По состоянию на утро 21 декабря валюта торгуется на уровне 11,98 за доллар США.

Как сообщает издание Reuters, турецкая лира завершила сессию 20 декабря, поднявшись более чем на 20%.

Лира, которая ранее упала более чем на 10%, до 18,4 за доллар США, вечером 20 декабря резко укрепилась и выросла на 25% за день, до 13,15, в ответ на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

Этот скачок стал самым большим дневным торговым диапазоном за всю историю наблюдений. Глава Ассоциации турецких банков сообщил, что после того, как Эрдоган объявил о принятии новых мер, на рынках было продано около 1 миллиарда долларов.

"Я полагаю, что на рынке было очень мало лиры, и объявленные Эрдоганом меры по защите сбережений внутренних инвесторов от колебаний лиры послужили некоторым стимулом для покрытия этих коротких позиций", — сказал главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Уточняем, Эрдоган представил ряд шагов, которые, по его словам, позитивно скажутся на позициях национальной валюты, в то же время пообещал продолжить политику снижения учетной ставки центральным банком. Последнее заявление как раз и привело к снижению курса лиры.

Предыдущий раз турецкая лира установила очередной рекордный минимум 17 декабря на фоне того, что Центральный банк снижает процентные ставки четвертый месяц подряд.

Центробанк Турции снизил учетную ставку с 15% до 14%. Многие эксперты считают, что это доказывает вмешательства Эрдогана в политику регулятора.

В этом году стоимость доллара по отношению к лире выросла более чем вдвое, что сильно ударило по большой экономике Турции.