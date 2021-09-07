Политика и экономика 1 час назад

Украина предложила США создать с ней зону свободной торговли

Кулеба также заявил, что МИД постоянно поднимает перед США вопрос о безвизе для украинцев

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Кабмина Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Кабмина
Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Кабмина

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", — отметил глава МИД.

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По его словам, чтобы воевать, Украине нужны деньги, которые желательно зарабатывать благодаря сильной экономике. "Это позволит создавать резервы, как в Польше, и потом тратить их на оборону", — добавил он.

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Кулеба также заявил, что его ведомство постоянно поднимает перед США вопрос о введении безвизового режима посещения украинцами этой страны.

"Кстати, с Канадой и Великобританией мы продвинулись в этих вопросах. Там пока малые шаги, потому что очень консервативная политика этих стран, но мы движемся", — заверил министр.

Отметим, что на встрече 1 сентября президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден договорились о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству. Ее заседание должно пройти уже в этом же году под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена.

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