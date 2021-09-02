Резников объяснил, как разместить в Украине системы ПВО США без изменения Конституции

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает возможным обойти прописанный в статье 17 Конституции Украины запрет на размещение иностранных военных баз при гипотетическом развертывании в Украине американской системы противовоздушной обороны. Об этом он сказал в интервью Liga.net.

Чиновник отметил, что несмотря на реформирование сухопутной армии и полученный ею боевой опыт, которого нет даже у стран НАТО, Украина отстает в вопросах авиации и ПВО.

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"Мы утратили время по авиации, по противовоздушной обороне. Это то, чего нам сейчас не хватает. И это то, что нужно усиливать, развивая собственными силами или, в том числе, используя современные технологии. Почему мы сегодня берем Bayraktar? Потому что это прорыв в Турции. Мы свои пока не строим. Хотя "Нептуны" на параде меня вдохновили", — сказал он.

Резников добавил, что США на сегодня обладают современными передовыми технологиями, в том числе ПВО.

"Это особенно важно с учетом угрозы из Крыма. Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, абсолютно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане разных средств ПВО", — считает вице-премьер.

В то же время, по его словам, его недавнее заявление о необходимости размещения американских военных журналисты исказили.

"Вопрос присутствия американских военных — это уже вопрос того, в каком качестве они нам там нужны — с точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот как раз для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию. Я являюсь тем юристом, который говорит, что мы не называем это базой, но говорим, что возможно присутствие американских военных", — заявил он.

Резников напомнил, что на параде ко Дню независимости в Киеве по Крещатику прошли военные с американским, британским, шведским, грузинским, литовским флагами.

"Все они — реальные военные, которые на законных основаниях находятся в Украине, на тренировочных полигонах передают нам свой опыт. Поэтому никаких юридических преград для увеличения присутствия военных США я не вижу", — добавил он.

Напомним, что в начале августа Резников заявил, что Украине нужно развернуть американские подразделения ПВО, что, по его словам, позволяет сделать украинское законодательство.