68,5% украинцев готовы работать за более высокую зарплату, жертвуя социальным пакетом — исследование

Для 84,8% украинцев важнейшим критерием при выборе работы является уровень заработной платы.

Об этом говорится в опросе соискателей, который провел сайт по поиску работы Jooble.

Приоритеты в выборе работы

84,8% соискателей сообщили, что важнейшим критерием для них при выборе работы является уровень заработной платы. В топ-3 также вошли команда и местоположение. К тому же соискатели отметили руководителя и возможность карьерного роста. Меньше всего голосов собрали страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и интересные задания.

Дополнительные возможности, что наиболее важны при выборе работы

Большинство соискателей (52%) выбрали именно бонусы как наиболее важную дополнительную возможность для них. Далее голоса разделились между компенсацией стоимости проезда, страхованием, оплатой обучения, бесплатным проживанием, бесплатным питанием, путевками (в порядке убывания).

Что выбрать: новое место работы с такой же зарплатой и дополнительными возможностями или новое место работы с более высокой заработной платой, но без социального пакета?

68,5% украинцев готовы выбрать работу с большей заработной платой, но без социального пакета (страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и так далее). 31,5% опрошенных выбрали бы работу с такой же заработной платой, но с дополнительными возможностями от работодателя.

Исследование провели аналитики Jooble на основе опроса 1132 украинских соискателей в период с 15 октября по 17 ноября 2021 года. Jooble провел анкетирование соискателей из отраслей производства, образования, медицины, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, логистики, финансовых учреждений, розничной торговли, аграрного сектора, логистики и других.

54,9% опрошенных специалистов имеют 7+ лет профессионального опыта, 26,9% — 3+ лет опыта и 18,2% — до 3 лет. Согласно опросу Jooble, большинство респондентов, а именно 55%, работают на текущем месте 3 года и более, в то же время 25,8% работают на текущем месте меньше года. 8,8% работают на текущем месте 2 года и больше, а 10,3% работают 1 год и больше.

Анкетирование было анонимным и включало в себя 9 вопросов с предложенными вариантами ответов и возможностью написать собственный вариант в некоторых вопросах, чтобы расширить пределы ответов и дать респонденту возможность выразить свою точку зрения. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Jooble (Джубл) — это один из крупнейших сайтов для поиска работы в Украине и мире, входящий в топ-5 самых популярных ресурсов по трудоустройству. Сегодня с помощью Jooble люди находят работу в 71 стране мира.

Напомним, почти 86% украинцев хотят сменить место работы. Среди причин украинцы называют отсутствие повышения зарплаты, нехватка возможностей для карьерного развития и ненадежность работодателя.

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